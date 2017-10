El Puerto denuncia la “paralización” de sus proyectos urbanísticos en el Concello

La presidenta de la Autoridade Portuaria de Vilagarcía, Sagrario Franco, compareció tras la reunión del Consejo para denunciar la “paralización” de las iniciativas urbanísticas de la rada por parte del gobierno municipal de Alberto Varela. Franco fue dura en una intervención en la que echó mano de la hemeroteca y de documentación en torno a dos puntos fundamentales: La modificación puntual del Plan Especial del Puerto para introducir el muelle Comercial y de Ferrazo en el planeamiento y la solicitud de ordenación urbanística de la parcela de la zona de A Concha-O Ramal.

La presidenta de la rada recalcó que fue ya en marzo de 2016 cuando la Autoridade Portuaria remitió al Concello la documentación necesaria para proceder a la tramitación ambiental del Plan Especial. De ello, ni tampoco de la solicitud de noviembre de ese mismo año para actualizar los lindes portuarios, no ha obtenido respuesta. “Es muy preocupante que un ayuntamiento deje pasar más de un año para responder no ya a otra administración, sino a cualquier administrado que inicia un trámite por los cauces reglamentarios”, apuntó Franco.

Es más, la presidenta de la Autoridade Portuaria aseguró que hasta tres cartas remitió a Alberto Varela (una en marzo, otra en julio y una tercera esta semana) y que ninguna de ellas fue contestada. “No se ha ofrecido ninguna respuesta obviando las normas de cortesía institucional”, argumentó Sagrario Franco en su intervención y añadió que “esta Autoridade Portuaria desconoce no ya qué plazos maneja la administración municipal para la aprobación de estas modificaciones, sino incluso si se ha realizado algún trámite municipal en relación con las mismas”.



A Concha- O Ramal

Franco recordó que la ordenación urbanística de las ampliaciones portuarias de Ferrazo y Comercial está estrechamente relacionada con la incorporación de O Ramal al dominio público portuario orientadas a la interacción del Puerto y de la ciudad. Y es que, y así lo apuntó la presidenta, sin la modificación del Plan Especial no se puede renunciar al espacio de almacenamiento que existe actualmente en O Ramal en beneficio de otros usos ciudadanos. En este sentido Franco apeló de nuevo a la “falta de información” desde Ravella. “No se nos ha informado acerca de si el PXOM incluye para nuestra parcela el uso hotelero”, en cumplimiento del convenio firmado en 1998 entre Concello y Autoridad Portuaria. Un convenio del que, apunta nuevamente Franco, “el Puerto ya ha cumplido con su parte”.

El alcalde, en una rueda de prensa justo anterior a la de la presidenta, dio cuenta de la carta de Franco y le recordó que su gobierno no promoverá “máis obstáculos á fachada marítima” y, por lo tanto, que no permitirá el citado hotel en la zona.

Nave de O Con

La presidenta también se refirió a la situación de la nave de Ramón Moral, apuntando que esa concesión “no supone ningún impedimento para la realización de las obras de liberación de O Con”, lamentando las declaraciones tanto del alcalde como de Julio Torrado. “Pensabamos que el tema estaba claro, pero parece que no es así”, recalcó. l