Ravella adoptará mejoras en el vial de Vilaxoán en base al informe de la Policía

El gobierno local de Vilagarcía está a la espera de un informe completo de la Policía Local para tomar las medidas que se consideren oportunas en materia de seguridad vial en la carretera que une el centro urbano con Vilaxoán. El alcalde, Alberto Varela, reconoció ayer que en los últimos años fueron varios los accidentes mortales registrados en esta zona, el último de ellos hace tan solo unos días, y que serán los técnicos los que deberán determinar si ellos podrían tenerse evitado con actuaciones concretas en este vial.

“Estamos á espera do informe da Policía e en función diso veremos se é necesario adoptar algún tipo de medida na zona”, explicó Varela.

Cabe recordar que este vial es el principal acceso desde el centro urbano vilagarciano a la localidad vilaxoanesa y que, por lo tanto, es muy utilizado diariamente por miles de conductores. Dos curvas pronunciadas son los principales focos de atención en materia de seguridad vial, así como el hecho de que el carril-bici y la zona de paseo no llegue hasta el propio Vilaxoán.



En este sentido el regidor socialista manifestó que aunque bien es cierto que hay un proyecto ideado en su día que contemplaba una inversión millonaria para prolongar el paseo hasta el muelle de Vilaxoán no es una propuesta que, a día de hoy, satisfaga a Costas del Estado. “Ese proxecto contemplaba unha prolongación do paseo que era, nalgúns tramos, voando sobre o mar, pero esa opción xa é imposible a día de hoxe porque ao departamento estatal non lle convence”, explica Varela.

Así pues otra de las alternativas que podrían estar sobre la mesa sería la de regular determinados puntos con semáforos.

El hormigón del Paseo

El alcalde y la edil de Urbanismo, Paola María, visitaron ayer el inicio de las obras que Costas de Estado está ejecutando en el Paseo Marítimo. De momento el gobierno local y la empresa adjudicataria están decidiendo cual es la mejor textura y color del hormigón armado que se utilizará en la obra. “Cabe recordar que primeiro se empezará polos extremos e que o tramo do medio quedará para o próximo ano”, recordó Varela. Es más, señaló la mejora en resistencia del nuevo material y también que mantendrá la estética común con otros accesos a espacios naturales como puede ser el parque de O Castriño. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de tres meses.