Ravella aplicará la Zona 30 en el acceso de Santa Mariña tras quejas de los usuarios

Apoyándose en un informe de la Policía Local y tras las quejas reiteradas de usuarios y vecinos el Concello de Vilagarcía aplicará la Zona 30 en el camino rural que dá acceso al Vial al Puerto y a la Vía Rápida desde la calle Agustín Romero. Así se ha determinado en el marco de la Xunta de Goberno Local que ya ha dado directrices a los departamentos de señalización y obras para que se advierta de forma debida y homologada que en este vial no deben superarse en ningún caso los 30 kilómetros por hora.

Y es que lo curioso es que sea un camino fundamentalmente rural y sin ningún tipo de infraestructura el principal acceso que, desde el centro urbano, utilizan muchos conductores tanto para el Vial al Puerto como para la Vía Rápida que une Vilagarcía con Cambados. Los propios vecinos del lugar apuntan que el vial es estrecho, que apenas caben dos coches a la par y en diferente sentido de circulación, y que es peligroso para los peatones andar por el mismo. De hecho, no hay aceras ni ningún tipo de infraestructura acorde al nivel de tráfico que soporta diariamente la zona. Por ello, y conscientes de que hay que actuar en el lugar, la primera medida será la obligatoriedad de circular como máximo a 30 kilómetros por hora. Eso sí, cabe recordar que en el vial existen bandas reductoras de la velocidad, pero bien es cierto que tanto usuarios como vecinos señalan que en la mayoría de los casos los conductores se las saltan sin ningún tipo de problema.



Lo cierto es que las críticas que surgen en torno a este enclave no solo se limitan a los problemas de velocidad en sí, sino a las características del propio vial. Es demasiado estrecho para dar acceso a una de las principales vías de alta capacidad del municipio y, a mayores, el cruce cuenta con una rotonda que a juicio de muchos conductores no es totalmente segura. Por el momento la primera medida que se adoptará será la de colocar señales que indiquen la citada Zona 30.

Cabe recordar que el gobierno local de Vilagarcía ha negociado con diferentes administraciones (dado que el Concello no es titular de todas las carreteras que cruzan el centro urbano) para poder aplicar la Zona 30 a varias calles del centro. La idea es hacer esta medida extensible a otros viales, sobre todo aquellos próximos a zonas peatonales, para incidir más en la seguridad de peatones y ciclistas.

Las medidas no solo afectan a calles céntrica de Vilagarcía, sino también a otras de los núcleos urbanos de Carril y Vilaxoán en donde también se promueven este tipo de zonas.