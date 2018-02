Ravella busca un convenio con los dueños para restaurar los molinos de A Coca

El gobierno local de Vilagarcía busca la firma de un convenio con los dueños de los molinos del parque de A Coca para poder proceder a su restauración y recuperación. Desde el ejecutivo socialista señalan que responsables del gobierno ya mantuvieron algún encuentro con los propietarios que, en principio, podrían haberse mostrado receptivos a firmar un convenio con Ravella para potenciar de forma turística este espacio. Sin embargo, y así lo confirman desde el Concelo, este es un aspecto que todavía queda por determinar. De hecho se prevé la celebración de un nuevo encuentro para ultimar detalles y ver en qué medida se podría ejecutar la citada colaboración.

Potenciar el espacio del parque de A Coca, zona en la que el número de vecinos ha aumentado de forma considerable en los últimos años, es uno de los retos de los diferentes gobiernos mandato tras mandato. De hecho entre las pretensiones del ejecutivo socialista está la recuperación y colocación en el parque de A Coca de un molino que fue donado por un particular y que, actualmente, está depositado en la zona del campo de A Lomba. Fue hace poco más de un año cuando los propios donantes se pusieron en contacto con el Concello para, al ver que no se hacía nada, conocer de primera mano cuales eran las intenciones del ejecutivo socialista para el elemento.



Un atractivo más

Desde Ravella aseguran que entre sus ideas están recuperar estas estructuras al entender que darían un toque atractivo a un espacio pensado para el ocio y el esparcimiento a escasos metros del centro urbano. Ahora queda por saber si los convenios que se tienen en mente con los dueños de las citadas estructuras llegan a cristalizarse.

Lo cierto es que, cabe recordar, el parque de A Coca fue objeto de alguna actuación de mejora durante este mandato. De hecho se invirtieron 30.000 euros en el adecentamiento de la gran escalera para garantizar la accesibilidad a todos los usuarios del parque. También se dotó de algún tipo de mobiliario urbano todo el espacio.

Enclave a descubrir

Pese a las inversiones que se han hecho en este entorno hasta el momento, lo cierto es que los vecinos demandan más. De hecho la apuesta por una mejora en el parque de A Coca está siempre sobre la mesa en las negociaciones de los Presupuestos y este año no iba a ser de otra forma. Varias formaciones establecen como requisito invertir en la zona.