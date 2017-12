Ravella cancelará su Plan de Ajuste en el Pleno de la próxima semana

El próximo Pleno de la Corporación, previsto para el jueves día 28, dará cuenta de la cancelación del Plan de Ajuste que sometió a la administración local vilagarciana a una serie de condicionantes en materia económica. La solvencia de las arcas municipales permiten ahora levantar el yugo impuesto en su día por las normas del Estado central y, en buena medida, proceder a ejecutar mejoras sustanciales en el Concello de Vilagarcía. Las primeras medidas de solvencia económica se determinaron hace ya unos meses con la cancelación del Plan de Pago a Proveedores. De hecho Ravella ha conseguido reducir notablemente el período de pago de facturas.

A partir de 2018 el Concello de Vilagarcía no estará sometido al Plan de Ajuste y, por lo tanto, tendrá más margen de maniobra a la hora de ejecutar inversiones y también en materia de contrataciones. De hecho el Plan de Ajuste concebido en su día se cancela tres años antes de lo previsto. Este, por lo tanto, ya no condiciona la elaboración del documento de los Presupuestos de 2018, todavía pendiente del negociado con la oposición y que, conocida ahora la orden del día de la sesión ordinaria de diciembre, no será debatido hasta el próximo año. Cabe recordar que el PSOE necesita de al menos tres votos más para lograr sacar adelante su documento económico. l