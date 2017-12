Ravella colocará 136 nuevos aparcabicis en espacios públicos y centros educativos

El gobierno local de Vilagarcía ha aprobado la adquisición de un total de 136 nuevos aparcabicis que se ubicarán en diferentes puntos de la ciudad. Según el Concello estos elementos se colocarán fundamentalmente en espacios públicos muy transitados (todavía por determinar) así como en los lugares en los que existen colegios e institutos de educación secundaria y bachillerato. De hecho desde el ejecutivo socialista han detectado que la mayor demanda de este tipo de elementos se produce, precisamente, en los lugares próximos a centros educativos. Y es que son muchos los estudiantes de Vilagarcía que optan por la bicicleta como medio de transporte idóneo para acudir a las clases.

Los nuevos aparcabicis se recogerán en función de las peticiones que llegaron al Concello desde diferentes ámbitos y también de los informes técnicos elaborados por el personal municipal y por la edil de Urbanismo, Paola María Mochales.



Intenciones

Desde el ejecutivo socialista inciden en que su intención es, “en todo caso”, seguir extendiendo la red de aparcamientos de bicicletas para continuar fomentando el uso de este medio de transporte.

De hecho recuerdan desde Ravella el proyecto de la red de ciclovías que busca, más que nada, acondicionar un carril para el uso exclusivo de bicicletas por las principales carreteras del centro urbano como son Doutor Tourón, Rodrigo de Mendoza, Juan Carlos I o Rosalía de Castro. El proyecto se ejecutará, tal y como se presentó en su día, en tres fases diferenciadas.



La Vía Verde, pendiente de una financiación concreta, es otra de las apuestas del gobierno local socialista que cree que servirá para consolidar un espacio no solo apto para las rutas a pie, sino también para las de a dos ruedas.

Cabe recordar a mayores que el gobierno local ya remitió a Costas del Estado el proyecto para dotar al paseo marítimo que une Vilagarcía con Carril de un carril-bici. Este tendrá una superficie a lo ancho de tres metros y será hacia la zona del arenal. De esta forma no se le comerá espacio al paseo marítimo. En principio el proyecto cuenta con el aval de Costas del Estado. Eso sí, el gobierno socialista deberá buscar financiación (bien sea propia o a través de otras administraciones) para poder sacar adelante un proyecto que Costas no pagará.