Ravella estudia limitar las patrullas en bici de la Policía a fechas señaladas

El gobierno local de Vilagarcía estudia la posibilidad de limitar las patrullas en bicicleta a fechas señaladas mientras la plantilla no disponga del refuerzo de los auxiliares. La escasez de personal es el principal problema para hacer frente a este nuevo servicio, por lo que desde el Concello se buscan fórmulas para garantizarlo.

A principios de diciembre, se van los últimos auxiliares contratados desde la primavera. “A esto se une que los tres nuevos agentes no se sumarán a plantilla hasta enero y que hay varias bajas médicas. Esto implica que, si ya es difícil organizar el servicio en estas circunstancias, la puesta en marcha de la patrulla en bici aún lo va a hacer más complicado”, explican fuentes municipales.

En cualquier caso, el compromiso del ejecutivo socialista con esta iniciativa es firme, ya que consideran que se trata de un “símbolo de otra forma de ver la movilidad y la accesibilidad urbanas”. Por ello, se están buscando soluciones para encajarlo con la disponibilidad actual de personal, “valorando incluso la posibilidad de que al principio, mientras no se puedan contratar más auxiliares, las patrullas en bici solo funcionen en fechas señaladas (fines de semana, festivos, eventos...), explican desde Ravella.

Uniformes

En cualquier caso, en cuanto los auxiliares regresen, en la primavera, podrán funcionar las patrullas en bici con total normalidad. Por el momento, la puesta en marcha del servicio está pendiente de que lleguen los uniformes al completo. Ravella explica que fueron contratados hace varias semanas, pero todavía faltan por suministrar algunos elementos. La compra de las bicicletas destinadas a la Policía Local tuvo un coste algo superior a los 16.000 euros, que se financiaron a través de una subvención de la Diputación. El objetivo de esta medida es ahondar en los criterios de movilidad que defienden desde el ejecutivo, que apuesta por un menor uso del motor. l