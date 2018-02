Ravella negocia con la Federación Española de Ferrocarriles para dotar de contenido al Museo

El Concello de Vilagarcía negocia con la Federación Española de Ferrocarriles para dotar de contenido al Museo local. El presidente de la entidad estatal, Carlos Abellán, visitó ayer las instalaciones ubicadas en Carril y aplaudió el contenido de un enclave que forma parte de la historia ferroviaria no solo de Vilagarcía, sino de toda Galicia.

Tal y como ya había dicho en anteriores ocasiones el alcalde, Alberto Varela, destacó la importancia y la intención de darle más contenido al Museo do Ferrocarril, siempre con un proyecto museístico global y no solo pensando en aportaciones concretas y aisladas. Varela recordó que fue durante su visita a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) cuando entró en contacto con el presidente de la Federación Española de Ferrocarriles y que ahora aprovecha la visita de este a Vilagarcía para hablar de cuestiones más concretas sobre el contenido del Museo y la posibilidad de entablar lazos de colaboración.

“Van a saír daquí cousas moi boas. Unha cousa é falar de turismo en abstracto e outra facer cousas concretas e poñer en valor as potencialidades que xa temos”, señaló el alcalde socialista. De hecho remarcó que “o que temos que facer aquí é un proxecto museístico ben pensado para que teña unha pervivencia futura” y destacó que aparte de darle una vuelta al contenido que hay en su interior, “que foi aportado no seudía por apaixoados do mundo do ferrocarril”, también hay que “aproveitar o espazo que hai no exterior e ver en qué medida se pode facer algo”.

Carlos Abellán destacó que “estamos totalmente dispostos a colaborar e vámolo facer coa máxima ilusión para que as cousas saian ben e poñer sobre a mesa moitas ideas”. l