Ravella paga la multa del Punto Limpo para evitar entrar en la lista de morosos

El Concello de Vilagarcía pagará los 9.000 euros de multa que la Consellería de Medio Ambiente le impuso en su día por el mal estado del Punto Limpo de Pinar do Rei. Lo hará pese a haber acometido ya las obras de mejora en la zona y haberse adaptado, según el propio Concello, a todos los requerimientos que exige la normativa vigente. Sin embargo el pago de la sanción viene determinado por un proceso meramente burocrático. Ravella recurrió la multa y adecentó el Punto Limpo tal y como le requería la Xunta. Sin embargo ese recurso todavía no ha sido resuelto, de ahí que la administración local se vea obligada a abonar los citados 9.000 euros para evitar estar en la lista de morosos de la Xunta. Y es que, explican desde el Concello, estar en la citada lista de morosos podría implicar la pérdida de determinadas líneas de ayudas y subvenciones en las que está interesado el ejecutivo que preside el socialista Alberto Varela.

Desde Ravella aclaran que el expediente sancionador llega antes del archivo del expediente que el Concello solicitó el pasado mes de septiembre, después del informe favorable realizado por la Xunta. Es por ello que el gobierno local espera poder recuperar los 9.000 euros que ahora paga cuando se resuelva su recurso.

Lo cierto, y así lo señalan desde el Concello, es que las mejoras ejecutadas en el Punto Limpo no se limitaron a pasar la citada inspección, sino que la idea que tienen desde Ravella es la de poder hacer un mantenimiento continuado e ir adoptando las medidas que sean necesarias para garantizar su óptimo funcionamiento tanto ahora como de cara al futuro.

Cabe recordar que fue el pasado mes de septiembre cuando la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia constató la perfecta adecuación del Punto Limpo a la normativa medioambiental en vigor, tras las obras realizadas por el Concello. Así se lo comunicó la administración autonómica a la local hace unas semanas.

Problemas acumulados

Lo cierto es que la situación del Punto Limpo antes de las obras fue definida en su día como “caótica”. Durante años no se realizaron medidas correctoras y algunos espacios de recolección estaban totalmente ajenos a la normativa en vigor. Una inspección de la Xunta de Galicia del año 2016 alertó de la situación y apuntó las medidas correctoras que era necesario llevar a cabo. Actuaciones para las que el Concello redactó un proyecto e invirtió un total de 60.000 euros.

Los trabajos realizados consistieron en la construcción de cuatro nuevas tolvas (que se suman a las 5 que ya existían) y que proporcionarán mayor capacidad de almacenamiento y una separación más minuciosa. También se acondicionó la explanada posterior mediante la ejecución de una nueva solera y se construyó una red de drenaje. Las obras culminaron hace más de un mes y ya pasaro el filtro de la Xunta.