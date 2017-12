Ravella plantea una reforma técnica de la nave de Fexdega para compatibilizar usos

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, convocará en unos días a los miembros del Patronato de Fexdega para plantearles un proyecto de reforma y mejora técnica encaminado a mejorar la convivencia entre los usos deportivos y feriales de la nave de titularidad municipal. El regidor socialista manifestó que en los últimos tiempos la Fundación de Deportes está teniendo problemas para encajar la actividad deportiva con las múltiples ferias que se están desarrollando. “Non é cuestión de espazo, dado que a nave é o suficientemente ampla, senón que o que hai que facer é tentar facer unhas obras que sirvan para compaxinar os entrenamentos dos clubs coa actividade feiral”, explica Alberto Varela.

En todo caso la propuesta que se presente ante los miembros del Patronato contará con un aval técnico en el que ahora mismo está trabajando el gobierno local. “Estamos intentando buscar algunha solución técnica que encaixe aí, máis que pensar en cousas ornamentais o que debemos facer é ter prioridades e buscar algunha alternativa”, señala.

En todo caso, y pese a las dificultades técnicas que plantea, desde Ravella no se plantean una redifinición de los usos que actualmente alberga el pabellón de A Maroma. “Os usos van a ser os mesmos, tanto os feirais como os deportivos, pero si estamos pensando en realizar unha obra que nos axude a compaxinar ambas actividades”, insistió el alcalde.

Cabe recordar que cuando la Xunta decidió forzar al Concello de Vilagarcía a asumir las riendas de Fexdega la situación de la nave de A Maroma cambió radicalmente. La crisis económica había mermado de forma considerable la actividad ferial y económica en las instalaciones y la dinámica era prácticamente inexistente. Fue el popular Tomás Fole el que propuso reinventar los usos de estas céntricas instalaciones y centralizar en ellas buena parte de la actividad deportiva de la localidad. Así pues, a día de hoy, las oficinas de la Fundación de Deportes están ubicadas en Fexdega, que también acoge entrenamientos, campeonato y las actividades propias de la Fundación tales como aeróbic o gimnasia de mantenimiento.

Sin embargo en los últimos años la situación económica ha crecido ligeramente y ha provocado la vuelta de las ferias a un recinto que fue en su día referente en toda Galicia. Es ahora, como así ratifica el alcalde, cuando se producen los problemas



Disolución Patronato

Alberto Varela planteó una vez más la posible disolución del Patronato de Fexdega. “Tal e como está funcionando, e en opinión do goberno, non ten sentido que se prolongue moito máis no tempo”, apuntó. Es más, recordó que antes de que el recinto de A Maroma fuese municipalizado, “tiña un persoal propio e unha entidade propia. O PP decidiu botar ás traballadoras á rúa e agora está funcionando con personal do Concello e facéndose a transferencia de cartos dende o Presuposto do Concello”.

Eso sí, el regidor socialista incidió en que en todo caso primero se ejecutarán las inversiones para mejorar las instalaciones y adecuarlas a los usos que hay y que, más tarde, “nun futuro pois haberá que plantexar a disolución do Patronato”.

Lo cierto es que esa idea lleva tiempo planeando sobre la cabeza del gobierno socialista desde que entraron en Ravella. Cree el alcalde que las condiciones del recinto de A Maroma han cambiado de forma sustancial, de ahí que haya que hacer cambios tanto en sus espacios como en su gestión actual.

El alcalde apuntó que todos los datos se ofrecerán a los miembros del Patronato.