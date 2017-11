Ravella recuerda al PP que las patrullas en bici se aprobaron durante su mandato

El gobierno socialista recuerda al Partido Popular que la puesta en marcha de las patrullas en bici fue aprobada en el último Pleno del anterior mandato, en el que la formación conservadora e IVIL gobernaban con mayoría absoluta.

“Elena Suárez, número 3 daquel goberno, aprobou co seu voto a creación desas patrullas e, en consecuencia, o despilfarro de diñeiro público que agora denuncia”, aseguran los socialsitas.

Sobre el retraso en la puesta en marcha del servicio, el ejecutivo responde que se dieron un “cúmulo de circunstancias”.

“Estamos seguros de qeu si Elena Suárez e o PP seguiran gobernando as bicicletas con motor custarían menos, as empresas subministrarían a tempo o vestiario especial da Policía para este tipo de vehículos, os axentes xa non caerían enfermos nin se xubilarían e, ademais, o Goberno amigo de Madrid lles daría permiso para contratar más personal nas administracións públicas”, ironiza la portavoz del ejecutivo socialista, Tania García.

Ravella incide en que el servicio se pondrá en marcha pero, mientras no se solucionen las carencias de personal, lo hará solo en fechas señaladas.



Chalecos

En cuanto a la petición de chalecos antibalas por parte del grupo municipal del PP, desde el ejecutivo señalan que “na longa lista de peticións da Policía Local” para los Presupuestos de este año “non figuraban os chalecos”, y por ello no se destinó una partida concreta.En cualquier caso, los socialistas se comprometen a adquirir este material, lo que harán o dentro de este año o a través de una partida propia en los Presupuestos del próximo año.

“Hai dúas opcións: Ou ao goberno no que estaba Elena Suárez a Policía Local non lle pedía chalecos ou si llos pedían non lle facían caso”, concluye García.