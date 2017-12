Ravella remite a Costas su proyecto para dotar al paseo marítimo de carril-bici

El gobierno local de Vilagarcía ya remitió a Costas del Estado el proyecto para dotar al paseo marítimo de A Concha-Compostela de un carril-bici. Dado que el espacio que ocuparía esta infraestructura pertenece al dominio público marítimo-terrestre el gobierno local debe presentar la propuesta ante Costas del Estado que, a priori, ve con buenos ojos la iniciativa de Ravella. Según los planos remitidos al departamento de Costas el carril-bici ocuparía unos tres metros del dominio público en el espacio de playa que hay justo pegado al actual paseo. De esta forma se evitaría que las bicicletas circulasen por el actual trazado, en período de restauración y mejora.

Desde Ravella siempre se defendió ante Costas del Estado comerle terreno al arenal para poder ejecutar el carril-bici. Y es que desde el ejecutivo de Varela entienden que la playa tiene espacio más que suficiente para albergar un servicio de estas características.

Aún así, el carril-bici y su trazado están condicionados por el propio discurrir del paseo marítimo que, llegando a Carril, carece de espacio para poder seguir hasta el final. Y es que la opción de ir “sobre el aire” no convence en el departamento provincial de la entidad estatal. De ahí que la alternativa deberá ser otra.

Financiación

Lo que está claro se que el carril-bici no es un proyecto que el gobierno local de Vilagarcía pueda ejecutar a corto plazo, dado que todo apunta a que deberá reunir fondos de diferentes administraciones para poder llevarlo a cabo. De hecho, y pese a que la remodelación del paseo corre a cargo de la administración central con un proyecto que llega casi al millón de euros, Costas ya advirtió que no se hará cargo de la infraestructura para usuarios de bicicletas que tiene Ravella en mente desde hace tiempo. De ahí que la financiación tenga que venir pro otro lado.

Dotar a todo el arenal de A Concha-Compostela de un carril-bici no es la única medida que quiere llevar a cabo el Concello de Vilagarcía para mejorar las infraestructuras para bicicletas en el centro urbano y en las localidades de Carril y Vilaxoán. De hecho, aparte de las ciclovías, también se pretenden habilitar carriles en las principales calles. l