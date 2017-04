Ravella solventa el histórico embudo de A Torre con un acuerdo con A Golpilleira

El gobierno local de Vilagarcía acaba de llegar a un acuerdo con propietarios del Pazo de A Golpilleira para solucionar, al menos parcialmente, el histórico embudo del vial de acceso directo al barrio de A Torre. El convenio, dialogado y consensuado entre las dos partes, implica que los dueños de A Golpilleira cedan una porción de terreno del margen derecho del vial. Ello permitirá anchear la carretera varios metros, mejorando la visibilidad de los conductores que circulan en ambas direcciones. La solución no será absoluta, dado que todavía queda una casa en el punto más alto de la curva, con la que el Concello todavía no ha conseguido acuerdo. Aun así el alcalde, Alberto Varela, entiende que “se mellorará notablemente a seguridade da zona e se resposta deste xeito a unha demanda que os veciños levan anos facendo”.

Aparcamientos

El citado convenio tiene una segunda parte. A cambio de ceder terreno para anchear el vial el Concello adecentará un total de 10.000 metros cuadrados de aparcamiento de terreno del Pazo. Se corresponde esta superficie al área de estacionamiento ya existente (que se mejorará) y también a la finca frontal que queda justo al lado izquierdo al subir desde el túnel que va directo al barrio de A Torre.



Alberto Varela y la edil de Urbanismo, Paola María, manifestaron que las dos fincas de aparcamiento podrán ser usadas por los ciudadanos de a pie, sobre todo en fechas especiales y señaladas como las fiestas de San Roque o las de San Miguel. Eso sí, siempre y cuando en el Pazo no haya un evento de magnitud que ocupe toda esa superficie.



El alcalde matizó que “igual que fixemos noutras zonas, como pode ser a do Piñeiriño, a da Avenida de Cambados ou na Escardia, todo isto se fai tamén para posibilitar máis aparcamentos disuasorios para os veciños”.



En Berdón

El de A Golpilleira no es el único convenio que ha conseguido firmar el Concello. Otro de los importantes, que resolverá otra demanda histórica, permitirá habilitar una importante bolsa de aparcamientos en el lugar de Berdón, justo al lado del campo de fútbol. La idea es adecentar justo la parcela que hay al lado, desbrozarla y adecuarla para el estacionamiento de coches. Según la edil de Urbanismo son unos 3.000 metros cuadrados que permitirán acoger un espacio para unos 150-200 vehículos. “Así resólvese o caos que hai sempre aquí cada vez que hai partido porque non hai espazo suficiente para aparcar”, explica Paola María.



El convenio de cesión de la parcela es ilimitado, aunque es revisable cada año. “Os propietarios dos terreos dixéronnos que se queremos utilizar máis espazo non habería problema, pero de momento consideramos que este vai a ser suficiente”, apuntan desde el gobierno local.

Alberto Varela quiso destacar que “Vilagarcía é moi grande, non só se limita ao centro urbano, e é necesario atender as demandas que chegan tamén de diferentes puntos. Os veciños do lugar da Torre levan moitos anos pedindo estas melloras e agora fanse. Iso quere dicir que este goberno escoita aos veciños e intenta solucionar os seus problemas”.