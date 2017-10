Ravella toma medidas extraordinarias para frenar la proliferación de ratas

Ravella está tomando medidas extraordinarias ante la proliferación de ratas en algunas calles del centro de la ciudad. Para ello, la empresa encargada del control de plagas está realizando actuaciones a mayores con la utilización de productos destinados a rebajar la población de roedores.

Los propios vecinos están siendo testigos de una presencia inusual de ratas en calles tan céntricas como Romero Ortiz y Méndez Núñez, una zona donde se concentra un número importante de locales de hostelería y ocio nocturno. Pero también ha habido quejas por la presencia de ejemplares muertos en la calle Santa Lucía y en Rosalía de Castro.

Planificación

El gobierno local está al corriente del asunto y desde hace ya 15 días está tomando medidas. Según sus responsables, a las actuaciones ordinarias de control de plagas se le suman de tipo extraordinario que se ejecutan mediante el servicio de control anual que tiene contratado a la empresa Plagal. La firma realiza tareas periódicas de desratización y prevención y control de estas situaciones, pero las ha tenido que incrementar en las últimas semanas.

Con todo, desde el Ejecutivo de Alberto Varela explicaron que se está actuando en susodichas calles y que el plan solo se detiene en días de lluvia porque resta eficacia a los productos utilizados contra los roedores. De hecho, hoy mismo está previsto retomar en Méndez Núñez los trabajos previstos para el pasado viernes.

La proliferación puede deberse a diferentes cuestiones. La falta de lluvias suele influir, pero también unas temperaturas más cálidas para la época del año, etc. Con todo, los expertos también aconsejan a la ciudadanía cerrar bien las bolsas de basura que se introducen en el contenedor o no arrojar desechos sueltos en su interior.

Con todo, por el momento se espera que las medidas adoptadas vayan dando resultados y se reduzca la presencia de estos mamíferos que resultan desagradables para gran parte de la población y que producen problemas de salubridad en algunas condiciones. De hecho, no es igualable a otros problemas que ha tenido Vilagarcía con las plagas como fue la de palomas.

Hace uno lustro hubo un movimiento vecinal para exigir la adopción de medidas en contra de estas aves cuya población alcanzó cifras preocupantes. No obstante, a día de hoy parece haberse controlado y no volvieron a aparecer quejas al respecto. l