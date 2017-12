Ravella vuelve a cambiar los pasos para ciclistas para mejorar la adherencia

Los pasos para ciclistas habilitados en algunos puntos de Vilagarcía sufren un nuevo cambio. Desde el Concello de Vilagarcía apuntan que se ha optado por borrar la pintura gris que diferenciaba hasta ahora esos tramos para mejorar la adherencia de los mismos. Eso sí, el Concello incide en que la pintura que se usó “é a mesma que se utiliza dende hai anos para pintar os pasos de peóns, especial para carreteiras e antideslizante, segundo a indicación do fabricante”. Pese a que es una pintura homologada, se está retirando para, dice el Concello, “complementarse con outras medidas tendentes a incrementar a seguridade, como a colocación de sinalización que advirta aos condutores do paso de ciclistas”.

Así pues la actuación de fresado de la zona para retirar la pintura se complementará terminando el acabado del firme e incluyendo señalización que, en el caso concreto del paso de Ravella, consistirá en la instalación en los semáforos de sendos cuadros lumínicos con la silueta de la bicicleta que se añadirá al del peatón.

Cabe recordar que hace dos meses que el Partido Popular de Vilagarcía solicitó un informe de la Policía Local que avale la idoneidad de estos pasos para ciclistas, pero todavía no han obtenido respuesta.

Desde el Concello inciden en su apuesta total por el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo al uso del coche. mantendrá los pasos en las zonas que ya existen e intentarán ampliarlos a otros espacios. l