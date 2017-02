Los “recortes” dejan fuera de servicio a la unidad canina de los Bomberos

Los Bomberos de los parques comarcales denuncian que la política de “coste cero” que aseguran que pone en marcha la empresa concesionaria del servicio, Matinsa, está acabando con la unidad canina de rescate, con sede en Ribadumia.

El servicio contaba con habitáculos habilitados para que los perros durmiesen y se mantuvieran preparados para colaborar en labores de búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, “el hecho de que la empresa no colaborase en el mantenimiento del os canes, así como en permitir las prácticas periódicas, ha acabado con los perros fuera del servicio y la unidad virtualmente desmantelada”, aseguran los efectivos en un comunicado.

No es el único “recorte” que denuncian. “La unidad de rescate subacuático, localizada en el parque de Vilagarcía, cuenta con material público comprado por el consorcio provincial, pero que no puede ser empleado en las emergencias relacionadas con actividades subacuáticas, debido a que la empresa no pasa las revisiones médicas periódicas a los bomberos con título de buzo y que en teoría forman parte de la unidad”, explican.

Todo ello pese a que, recuerdan los bomberos, ambas unidades se incluían en los pliegos del concurso que Matinsa ganó en 2013. “Su oferta fue la más baja. Las empresas competidoras la acusaron de temeraria”, aseguran los efectivos, que denuncian que “el nulo mantenimiento de las instalaciones, que son cedidas pero de titularidad pública, está haciendo que se deterioren de manera flagrante”.

A todo esto se suma un nuevo anuncio de Matinsa que incrementa el malestar de sus trabajadores: Procederán a bajarles el sueldo de manera inmediata, en base a una aplicación en negativo del IPC. Una medida que ya fue contestada anteriormente en los tribunales. Una sentencia del TSXG dio la razón a los bomberos. n