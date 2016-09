La recuperación del berberecho augura una buena campaña del libre marisqueo

Buenas noticias para el sector marisquero en Arousa. Pendientes todavía de los resultados de los técnicos en cuanto a los recursos existentes para la campaña de libre marisqueo la conselleira do Mar, Rosa Quintana, se muestra optimista. Señala que en las diferentes visitas a cofradías de Galicia y, en concreto, de la Ría de Arousa, se ha constatado la recuperación del berberecho, una especie que lleva un lustro prácticamente desaparecida de aguas arousanas y que ha minado, y mucho diferentes campañas en zonas como Os Lombos, Cabío y O Bohído.

Quintana explicó que los técnicos de la Consellería do Mar están ahora “traballando en facer a evaluación dos recursos” y que, por lo tanto, “non dispoño de datos oficiais a día de hoxe”. Eso sí, aseguró tener “boas sensacións” y apuntó en que tanto en sus visitas a la Cofradía de Vilaxoán como a la de Cabo de Cruz “se está notando un repunte na produción do marisco e espero que isto se traslade ás zonas de libre marisqueo”.

De hecho, en el caso concreto del berberecho matizó que “en zonas como Vilaxoán ou Cabo de Cruz estase vendo moito berberecho, algún de tamaño comercial. Berberecho do noso, polo que son moi boas noticias”.



gran ausencia

El berberecho, o más bien la ausencia del mismo, ha marcado las últimas campañas de libre marisqueo en la Ría de Arousa. Y es que el producto estaba prácticamente desaparecido de las lonjas debido a su alta mortalidad que llegó a vincularse con la presencia de una bactería, la “marteilia”. Sin embargo desde el sector siempre han achacado la mortadad a otras cuestiones y han exigido varias veces una investigación más profunda sobre el tema. Ahora parece que la especie repunta en presencia en aguas arousanas.



real decreto

La conselleira do Mar se pronunció también sobre la polémica que rodea el borrador del Real Decreto de reordenación marítima emitido desde el Estado central y al que la propia Xunta ha alegado para dejar claras las cuestiones competenciales. Respecto al sector, que tiene previsto dar hoy una rueda de prensa al respecto, señaló que “non sei qué parte do sector non se fía. Este Real Decreto sae do Ministerio e non é máis que a trasposición dunha normativa que vén unha parte do 2008 e outra do 2014 e que o que fai simplemente é ordenar, mediante un plan de actuacións, a acuicultura, a pesca e o marisqueo en augas interiores”. Quintana aseguró en esta línea que no ve “ningún trasfondo” en el articulado del citado borrador.