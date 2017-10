La reforma de la Independencia incluye acequias para evitar anegamientos

Más zonas verdes, espacios pensados para el peatón y la recuperación de la fuente central son algunas de las cuestiones clave del proyecto de humanización de la Praza da Independencia. La propuesta final fue presentada ayer por el alcalde, Alberto Varela, y por la edil de Urbanismo, Paola María, que explicaron que esperan que las obras puedan iniciarse a principios de 2018, con cargo a los fondos europeos Feder.

María Mochales aclaró que el proyecto tendrá un coste de ejecución de 421.568 euros y que una parte importante del presupuesto va destinado al cambio de las redes de saneamiento que pasan por la zona. “Xa se falou coas diferentes empresas concesionarias para que executen as súas obras e que non haxa que levantar de novo todo o pavimento cando a obra estea rematada”, declaró la edil. Eso sí, justo la zona por la que discurren los tubos quedará habilitada con un pavimento de hormigón enlosetado para que, en caso de tener que intervenir en las redes, la actuación sea mucho menos costosa y aparatosa.

Zonas verdes y fuente

En el triángulo central de la Praza da Independencia apenas se actuará, según palabras de los responsables municipales. Se mantendrán los espacios verdes, también las anclas y los cañones, y se actuará principalmente en la fuente. Según Paola María se “vai a resaltar a alegoría da fonte e quitarase o vaso, que será reutilizado para outra parte ben da Praza ou doutro sitio que vexamos”. De esta forma, explica, “será moito máis sinxelo para a cidadanía poder accionar a fonte para coller auga”. Además se colocarán varios chafariz para que el agua gane en protagonismo en todo el entorno.



Con la intención de crear un espacio transitable se eliminarán bordillos y se aprovechará el mayor espacio posible para el esparcimiento. De hecho Paola María destacó que las dos calles que se peatonalizarán (tanto la que discurre pegada al colegio de Las Franciscanas como justo la perpendicular) tendrán una hilera verde, así como mobiliario adaptado con bancos y papeleras.

Evitar anegamientos

Al igual que en la intervención que está prevista para la Praza de Galicia (en ese caso con fondos de la Diputación), el proyecto de humanización de la Praza da Independencia contempla un sistema de acequias para, en caso de fuertes lluvias y amenaza de inundaciones, el agua se recoja y se evite que emerja al exterior. “Estarán ao lado das zonas verdes para que, no caso de que se inunden, a auga vaia para eses espazos e non para a zona de paso da xente”, explicó la concejala de Urbanismo.

Flecos por resolver

El alcalde por su parte advirtió que de momento no hay un acuerdo específico con los taxistas que ocupan la parada de la Praza da Independencia. “Estamos a punto de chegar a un acordo”, reseñó Varela. Asimismo explicó por qué se había decidido peatonalizar la calle paralela al colegio y su perpendicular, y no optar por actuar en otros viales. “Aparte do tema da humanización está tamén o asunto da seguridade viaria nese centro educativo. Deste xeito queda solventado”, recalcó el primer edil.

Actuación coordinada

Los responsables locales incidieron en que la coordinación entre el arquitecto que firma el proyecto de la Praza de Galicia y el de la Independencia es total. En el caso de la primera la actuación empezará pronto, dado que solo queda el último tramo para la contratación. Según el alcalde fueron muchas las empresas que se presentaron al concurso.