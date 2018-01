Reportaje | 2018: El año clave para las cofradías

El año 2018 será “año electoral” en las cofradías de la Ría de Arousa que, por segunda vez en su historia, se enfrentarán a unos comicios regulados bajo Decreto, con unos plazos burocráticos muy fijados y con votaciones consensuadas en una fecha única. A la espera de que sea la Consellería do Mar la que establezca el calendario y convoque oficialmente las elecciones, algunos de los proyectos que los diferentes pósitos tienen en mente se pospondrán hasta que se elijan (previsiblemente entre los meses de mayo y junio) los órganos de gobierno de las diferentes cofradías.

Una vez que la Consellería publique la convocatoria de elecciones en el Diario Oficial de Galicia los órganos de gobierno actuales en los diferentes pósitos estarán en funciones por lo que, con el Decreto de 2014 en la mano, solo se podrán realizar “actos de mero trámite o de gestión ordinaria, concluyendo sus mandatos con la toma de posesión de los miembros de los órganos rectores electos”.

A la espera

Lo cierto es que la inminente convocatoria de elecciones en los diferentes pósitos es lo que está marcando, en cierto modo, no solo la gestión de los diferentes planes de explotación sino también las pretensiones que hay sobre la mesa para las zonas de libre marisqueo de O Bohído, Os Lombos y Cabío.

En todo este proceso el acento estará puesto especialmente en la Cofradía de Carril que vivirá no sus segundas, sino sus terceras elecciones en apenas cuatro años y que llegará de nuevo a las urnas con los socios totalmente divididos. l