Reportaje | Al acecho de la ganga en un primer día de rebajas que abarrota los comercios

Tras las Navidades, llegan las rebajas. Es uno de los clásicos del año y su inicio no defraudó en Vilagarcía, donde grandes y pequeños comercios, sobre todo del sector textil y de calzado, abrieron pese a coincidir la jornada en domingo.

Aunque también hubo los que optaron por esperar a hoy para ofrecer sus descuentos, tras las jornadas maratonianas de las fiestas navideñas, aprovechando así los descansos naturales que establece el calendario.

Los que prefirieron abrir, entre los que se encuentran todos los de Inditex y otras marcas de moda pero también comercios locales, se encontraron con una buena respuesta de los clientes.

Los vilagarcianos cogieron con ganas las rebajas de enero y abarrotaron los comercios, sobre todo a partir del mediodía, cuando las colas para pagar algún artículo acaparaban buena parte de los establecimientos.

Y es que la calidad de las rebajas tampoco defraudó. Los madrugadores de las rebajas se encontraron con grandes descuentos, siendo el cincuenta por ciento la tónica pero encontrándose precios hasta un 70 % más baratos. Pero sobre todo la campaña destaca por una menor presencia de los temidos artículos de continuidad. Este año, la ganga está más a la vista.

Quejas

Aunque también hay que destacar aquellos comercios y cadenas que llevan ya semanas en rebajas. La ley es mucho más permisiva desde hace unos años, por lo que algunos aprovechan la temporada navideña para bajar los precios e incrementar las ventas.

Una práctica que no gusta a la asociación de comerciantes Zona Aberta, que apuesta por una normativa más restrictiva a este respecto. Su presidenta, Rocío Louzán, asegura que “estar siempre en descuentos” resulta al final “más perjudicial” para el sector. La portavoz del comercio local en Vilagarcía también duda de la efectividad de campañas importadas, como el “Black Friday”, que contrarresta los efectos de las ventas navideñas. “La gente ya aprovecha para hacer las compras de los regalos en el Black Friday”, se lamenta Louzán.

Consejos

En cualquier caso, las rebajas siguen siendo las “reinas” del comercio y cuentan con numerosos adeptos. Eso sí, a la hora de comprar es bueno seguir una serie de consejos primero para no despilfarrar y segundo para no caer en algunas trampas. La OCU hace una serie de recomendaciones que comienzan en antes de salir de casa. Hacer una lista con aquello que se necesita es una buena forma de evitar compras compulsivas. Además, debe comprobarse que los artículos forman parte de la oferta habitual del establecimiento. También se debe conservar el tique o factura simplificada y en caso de problema, se actuará de la misma manera que en cualquier otro periodo, ya que los derechos del consumidor no se ven “rebajados”. La OCU recomienda elegir establecimientos adheridos al sistema arbitral de consumo, con más garantías. l