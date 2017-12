Reportaje | El equipo de cata de vino gana y Con eles consigue 600 euros

Desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde en horario ininterrumpido, así fue ayer la jornada de catas maratonianas registrada en el pabellón de Fexdega. Una cita que reunió en Vilagarcía a los cinco mejores catadores de café y a los cinco mejores de vino.

Fueron tres ejercicios en cada disciplina los que dieron la victoria al equipo del vino formado por José Aragunde, cambadés y campeón del mundo; Phillipe Cesco; Juanjo Figueroa, catador y profesor del Instituto Galego do Viño; Slava Izmailovs, rusa especialista en vinos en Francia y Adrián Guerra, de Pontevedra y considerado como uno de los mejores catadores de Galicia. No muy lejos, a apenas tres puntos se quedó el equipo del café formado por Marisa Baqué, ganadora de la primera edición y campeona de España; Mateo Martínez, experto y empresario; Timur Dudkin, organizador del campeonato de España; Salvador Sans, juez de la Cup of Excellence y Ricardo Oteros, productor y también juez del evento.

La pugna fue emocionante. El organizador y coordinador de la cita, Marcos Ramos, explicó que “durante buena parte del concurso, el equipo de café llevaba la delantera, pero en la última tanda el vino no falló una. Quedaron muy ajustados, 142 y 139 puntos”, explica.

La iniciativa tiene un fin solidario. Así el premio se destinará a dos colectivos. El equipo ganador se hizo con el primer premio, 600 euros, que destinarán a Con Eles, mientras que el del café destinará los 200 euros a BATA.

Ramos agradeció la colaboración del Concello de Vilagarcía en el acto. “Sin el Concello esto sería imposible. Quiero darle las gracias públicamente”, dijo y aseguró que ya está pensando en la cata del “desempate” para el próximo año.

