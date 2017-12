Reportaje | La Navidad llama a las puertas de los colegios cargada de música y baile

La Navidad llama a las puertas de los colegios, que celebran ya sus tradicionales festivales. Ayer fue el colegio Sagrada Familia el que llevó a cabo una función múltiple, en la que fueron los escolares de Educación Infantil los que rompieron el hielo, con una actuación multitudinaria que comenzó a las cuatro y media de la tarde. A las seis comenzaron los de Educación Primaria y una hora y media después los de Secundaria.

La solidaridad es otra de las materias que se dan en los colegios por estas fechas. A Escardia, de la mano de la ANPA, recogió 200 kilos de alimentos que los niños entregaron ayer al comedor social. Había desde productos para bebés a otro de aseo o dulces navideños.

Además, los villancicos suenan con fuerza en la residencia Divina Pastora, que hace dos días acogió el concierto de la Coral Cortegada. El 21 de diciembre la música volverá a sonar en la residencia de la mano de la Asociación Cultural Cortegada, que ofrecerá un concierto para dar alegría a los residentes. Será a partir de las seis de la tarde y la temática girará en torno a los villancicos.

“Escola do mar”

Aunque no todo es temática navideña en los centros educativos del municipio. En Vilaxoán, cuentan con un rincón dedicado a la “Escola do Mar”, que gira en torno al mundo marinero. El objetivo es que los escolares vivan de forma más directa y en su día a día el mar gallego y la vida que alberga. Una de las primeras actividades que se llevó a cabo en el marco de este proyecto fue una tabla de acuarios: Dos de agua salada (Area y Rochas), donde participó todo el alumnado del cole observando y manipulando diversas especies de bivalvos, crustáceos y peces. El objetivo es fomentar así el respeto al medio marino.

Posteriormente, los escolares también colaboraron en la puesta en marcha de otro acuario de agua dulce (lagunas y ríos litorales). La dirección del colegio de Vilaxoán resalta que los niños estuvieron muy participativos y mostraron mucho interés. l