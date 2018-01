Reportaje | Tras la pista de la violencia machista en el mapa

Nació como un proyecto educativo inspirado en algo muy similar que se había hecho en Brasil y en apenas unos días ha conseguido desbordar las previsiones de su creadora, Jessyca Ocampo. Ella es una estudiante de Fotografía de Pontevedra que decidió poner lugar y nombre a casos de violencia machista con historias contadas por las víctimas.

La iniciativa, que tiene como principal herramienta el mapa del Google Maps, empezó con tres o cuatro historias, pero pronto el correo electrónico de Jessyca ([email protected]) y las redes sociales del “Mapa do Medo” empezaron a llenarse de tristes historias repartidas por toda la geografía gallega. Ayer el mapa tenía casi 5.000 visualizaciones y las historias señaladas con el típico pincho del Google se repartían por toda Galicia. Y como no, también por Arousa.

Vilagarcía, Caldas y Boiro

Entre las historias de agresiones o ataques machistas que se encuentran en el “Mapa do Medo” está la de un grupo de chicas que acudió a la Festa da Auga a Vilagarcía y fueron acosadas por unos chavales. También figuran historias ubicadas en Caldas, concretamente en la parada de autobús de Arcos da Condesa y también en la del propio centro urbano. Ambos relatos cuentan la insistencia de hombres a mujeres, pese a las advertencias de ellas de que las dejasen en paz.

En el margen norte de la Ría figuran en este mapa simbólico relatos enmarcados en la Rúa Principal de Boiro y también en varios enclaves de Ribeira. Jessyca Ocampo busca concienciar y alertar sobre la gravedad de la violencia machista.