La revisión de ordenanzas sale adelante con críticas al “teatrillo” del “tripartito”

Sin sorpresa. Así se saldó un Pleno extraordinario que fue rápido pero intenso y, sobre todo, cargado de tensión. El gobierno socialista logró sacar adelante la revisión de ordenanzas fiscales gracias, una vez más, al apoyo del BNG y del edil no adscrito. Lo hicieron, eso sí, rodeados de críticas por parte de los partidos “apestados”. Y es que así siente Gaspar González que le trata el ejecutivo de Alberto Varela.

El portavoz de Somos Maioría abrió el turno de críticas con un mensaje contundente en el que dejó ver su enfado por el hecho de que el gobierno no convocase a todas las fuerzas antes del Pleno.

“Levo once anos no mundo da interpretación e nunca vin este teatrillo de patacón para camuflar un tripartito encuberto”, aseguró Gaspar González. “Tienen ustedes la mayoría absoluta. Enhorabuena”, le espetó Sagrario Castro, del PP, al ejecutivo. “Son pactos naturais con forzas de esquerda”, defendió la portavoz del gobierno, Tania García, que instó a Somos y EU a “hacerse mirar” la “estratexia de desgaste cun goberno progresista que está conxelando taxas”. “O único pacto natural que fixeron vostedes foi o do principio da lexislatura, co Partido Popular”, le espetó Jesús López, de Esquerda Unida, a los socialistas, a los que acusó de necesitar “reafirmarse” en la izquierda. Fue en este punto en el que se centró el debate de los grupos. Xabier Ríos, portavoz del BNG, fue el que se mostró más crítico con el resto de la oposición, acusando de “celos” a Somos Maioría. “Cada quen elixe aos seus amigos e o lado de quen quere estar. Outros toman café mirando ao mar co Partido Popular”, dijo el nacionalista. “Nós estamos aquí para defender á toda a cidadanía”, le respondió González Somoza. “Representamos a miles de votantes”, apoyó Castro, que recordó que, en su día, los socialistas acusaban al gobierno del PP de falta de transparencia. “Están facendo todo o que criticaban”, les espetó la portavoz conservadora

El IBI al 0,53

Finalmente, los socialistas aceptaron la propuesta del BNG de bajar el IBI al 0,53, si bien los nacionalistas tuvieron que renunciar a sus otras dos demandas: La creación de una tasa para las eléctricas por el uso de suelo público y las exenciones en el Conservatorio y la Escuela de Música para las víctimas de violencia de género. Los nacionalistas ni siquiera hicieron alusión durante el Pleno a esta propuesta, que sí defendió López, ganándose una airada contestación de García Sanmartín, que aludió a su formación en técnico social para acusar a López de querer “estigmatizar” a las mujeres maltratadas.

Por su parte, Somos y EU apostaron por el 0,52 y reivindicaron, una vez más, remunicipalizar servicios como el agua y la depuración. El alcalde aprovechó el turno final para destacar que “se volven a conxelar taxas e impostos” y que “apróbanse exenxións, o que non se fixo nunca” y para defender que los impuestos sirven para financiar medidas sociales. Finalmente se aprobó rebajar el IBI al 0,53 y congelar el resto de tasas e impuestos.