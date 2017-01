Os Roteiros da Memoria ou como poñerlle nome á dignidade nos camiños

Hai lugares en Vilagarcía sinalados co sangue das vítimas caídas durante o golpe de Estado militar do 36 en donde persoas con nomes e apelidos perderon a vida. Son precisamente estes lugares, documentados polos historiadores e interesados en coñecer os pormenores da Guerra Civil e dos anos posteriores, os que a Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica de Vilagarcía quere sinalar para que a barbarie non quede no esquecemento.

Despois de que o Pleno da Corporación aprobase a proposta da Iniciativa Cidadá de nomear fillos adoptivo e predilecto a Luis Pando e Laureano Gómez-Paratxa, respectivamente, (ambos represaliados durante o golpe militar), o colectivo continúa co seu calendario de actividades durante o mes de febreiro. Será precisamente o día 19 cando se colocará a primera placa duns “Roteiros da Memoria” cargados de simbolismo. O primeiro destes actos terá lugar na zona dos Martices, na parroquia de Cea, ás once e media da mañá para de seguido, sobre as doce e media, seguir o percorrido e colocar tamén unha placa no lugar de Loenzo, en Rubiáns. Será neses espazos onde se recordará a historia de veciños que, no seu día, foron asasinados por mor das súas ideas.

Máis propostas

Os Roteiros non é a única actividade que a Iniciativa Cidadá Pola Memoria Histórica ten reservada para este mes que está a piques de comezar. O día 6 ás oito da tarde inaugúrase na Casa da Cultura de Rey Daviña a exposición “A Illa da Memoria”, unha peza documental gravada e narrada na illa de Cortegada e que supón unha mirada diferente á historia dos últimos habitantes do agora paraíso natural.

A seguinte parada no calendario da memoria será o día 11 ás sete da tarde na sala de conferencias do Auditorio. Será aí donde Eliseo Fernández capitaneará unha ponencia sobre o papel que tivo o anarcosindicalismo galego en Vilagarcía.

Dende a Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica buscan poder seguir destacando os lugares nos que veciños tanto de Vilagarcía como do resto da comarca foron asasinados durante o golpe de Francisco Franco. Cea e Rubiáns non son máis que as dúas primeiras paradas desta ruta da dignidade. n