O Salnés, epicentro de uno de los “grupos criminales más peligrosos y fuertes”

Por desgracia, el narcotráfico tiene en Arousa a históricos exponentes como Laureano Oubiña o Manuel Charlín que disfrutan de la libertad desde hace tiempo–aunque con condiciones, en el caso del primero–. José Ramón Prado Bugallo también, tenía un régimen de semilibertad, pero, a diferencia de estos dos, se le ha vuelto a vincular con el mundo de la droga. De hecho, hacía tiempo que la comarca no vivía una operación como la de ayer, con tan fuerte presencia policial. Será porque “Mito” ha nacido para desarticular “uno de los grupos criminales más fuertes y peligrosos”, en palabras del comisario general de la Policía Judicial, Eloy Quirós, que precisamente celebraba ayer junto a otras autoridades el 50 aniversario de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía.



Primeras actuaciones

Los narcos arrestados en Madrid incluso recibieron a la Policía a tiros, pero en la comarca el desarrollo de las actuaciones fue más tranquilo. La presencia policial fue primeramente detectada en la rotonda de Os Castaños (Ribadumia) donde se concentró un buen número de vehículos de la UIP que dio apoyo a todo el dispositivo, controlado por la Udyco y los Greco. Luego se les pudo ver en la Praza de Fefiñáns y en otras céntricas calles de Cambados como las inmediaciones de la Avenida de A Pastora y de Rúa Hospital, cerca de un negocio y otras propiedades inmobiliarias que se vinculan a la familia de Prado Bugallo, pero también ante en la inmobiliaria San Saturnino regentada por su hija, Rosa María Prado Pouso, donde se produjo uno de los registros más prolongados del día.

Los investigadores desembarcaron sobre las 11 de la mañana y abandonaron el edificio de Avenida de Galicia cuando pasaban de las cuatro de la tarde. Lo hicieron cargando una media docena de cajas con documentación, entre otro material requisado. En paralelo, se revisaba en profundidad Astilleros O Facho. No es la primera vez que la empresa se vincula con el clan de Miñanco. El gerente de hace ocho años declaró en un juicio de la Audiencia Nacional por la Operación Amanecer y dijo que al cambadés lo conocía por la televisión.

Una nave en el polígono de Sete Pías y otras propiedades como una casa en la urbanización de O Rial, en Vilagarcía, ocuparon el resto del día de los investigadores en la comarca. En esta última, el objetivo fue un chalé donde se revisaron todas las habitaciones e incluso se emplearon agentes de la Unidad Canina. El despliegue también se dejó notar en Vilariño (Cambados), donde desembarcaron un par de vehículos con rótulo policial y otros de paisano.

Las actuaciones están bajo secreto de sumario y no han trascendido muchos detalles sobre el material aprehendido, así como el tipo, pero cabe recordar que la operación se sigue por delitos contra la salud pública y el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes. “Es una de las más importantes que se hayan llevado a cabo”, añadía el comisario ayer. Al evento también acudió el Rey y otras autoridades que se interesaron por el progreso de las investigaciones y desearon una pronta recuperación al policía herido, que está fuera de peligro.