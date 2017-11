O Salnés recibió este año 19,7 millones de la Diputación para proyectos, servicios y obras

Bajo la premisa de “reparto equilibrado, xusto e equitativo” la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, hizo un repaso pormenorizado de las inversiones que la administración provincial ha realizado a lo largo de este año en los diferentes concellos de la comarca de O Salnés. En total, y así lo señaló con datos concretos la responsable política, 19.720.892 euros que se repartieron según “criterios obxectivos e tendo en conta unas bases totalmente transparentes”.

Carmela Silva manifestó que “vimos a dar conta dos investimentos” y garantizó que el reparto de los fondos (que cuantificó en un 32 % más que lo que destinaba a O Salnés el antiguo gobierno provincial del Partido Popular) no atiende a cuestiones políticas. “Boa mostra diso, e aí están os datos, é que os dous concellos do Salnés que máis fondos recibiron durante este ano foron Sanxenxo e Vilanova”, recalcó.

El grueso de las inversiones globales en la comarca arousana fue para el apartado de Cooperación (10.611.675 euros). En esta área Carmela Silva apuntó a una “subida espectacular” en cuanto a recursos y destacó obras de importancia máxima como la renovación y acondicionamiento de la piscina de Cambados, el Edificio de Usos Náuticos de A Illa, el campo de fútbol de Meaño o el Auditorio de O Esteiro, en Vilanova. A mayores hizo especial hincapié en los trabajos a ejecutar con fondos provinciales en materia de movilidad (3.223.745 euros) tal como el convenio para mejorar la seguridad vial en San Vicente de O Grove o la obra de reformulación integral en la calle Luis Rocafort de Sanxenxo.

La mayor parte de esas obras, explicó Silva, están o bien a punto de terminarse o en proceso de licitación para que puedan ser ejecutadas cuanto antes.

Empleo

La presidenta de la Diputación destacó también las buenas cifras de este año 2017 en cuanto a recursos destinados a los concellos para la creación de empleos. “En total foron 212 persoas contratadas, cando o ano pasado foron 191, polo tanto imos subindo”, explica Carmela Silva.

Así mismo hizo hincapié en la gran acogida que tuvo en la comarca de O Salnés el amplio listado de programas promovidos desde la Diputación Provincial. En “Tecendo Lazos” participaron un total de 140 personas; en “En Ruta coa Depo” fueron 3.294; en “Depo en marcha”, fueron 400; en DepoAventura A Lanzada un total de 329 niños y en DepoRuarte fueron 200 los jóvenes que se inscribieron.

En el apartado de Igualdade al total de la comarca la Diputación destinó 89.674 euros con una participación activa en los diferentes programas de 32 colectivos y con concellos como Meis y O Grove vinculados activamente con el programa “Sorrisos transformadores”, de visibilización del colectivo trans. El programa Violencia Zero y “Cinema e Muller” también tuvieron gran presencia en O Salnés.

Apuesta “en firme”

La responsable provincial aprovechó las cifras de su departamento en O Salnés para reclamar una mayor implicación de la Xunta de Galicia y la puesta en marcha de “un fondo de cooperación local incondicionado, no que se respecte a autonomía local”. Y es que la política socialista incidió en que la fórmula que a día de hoy utiliza la Diputación con el Plan Concellos permite que sean los propios gobiernos locales los que planteen los proyectos que quieren llevar a cabo sin estar sometidos a procesos burocráticos que se ralentizan. En este sentido Carmela Silva manifestó que “esta Deputación inviste en todos os concellos” y recalcó la “transparencia” de la actual administración frente a la dirigida en su día por el popular Rafael Louzán.

“Este ano solicitáronsenos un total de 97 obras, das cales foron concedidas 72 e están pendentes outras 25 que se aprobarán antes de fin de ano”, indicó.