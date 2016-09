O Salnés triplicó la emigración al extranjero desde que empezó la crisis

Las tendencias migratorias han cambiado en la comarca de O Salnés, que ahora prevalece como origen y no como punto de partida. No hay registro sobre la salida al extranjero de vecinos de la comarca en la década de los noventa del siglo pasado, pero a partir del año 2002 los datos reflejan un importante incremento de la emigración desde que comenzó la crisis económico.

En este sentido, 2014 fue el “annus horribilis” para la comarca. Más de medio millar de vecinos, un total de 553, emprendieron un viaje solo de ida a países del extranjero frente a los 170 que hicieron las maletas doce años antes. Por municipios, es Vilagarcía el que arroja un mayor número de vecinos al extranjero. En 2002, fueron apenas medio centenar de vilagarcianos, 55, los que emprendieron el viaje. En 2015 la cifra es del doble, pero por el medio hubo años dcon una gran vorágine migratoria. Fue a partir de 2010, con 191 emigrantes, cuando empezó a notarse el cambio de tendencia. En 2012, fueron 222 y dos años más tarde, 257. El descenso de la emigración al exterior durante el año pasado es una tendencia homogénea en casi todos los municipios de la comarca.

Uno de los casos a destacar es Sanxenxo, que hasta 2011 apenas pasó del medio centenar de vecinos que hicieron las maletas. Ese año, fueron ya 71, al siguiente volvió a bajar a 48, en 2013 fueron 52 y ya en 2014 subió 180 y en 2015 bajó a 98.

Solo Cambados rompe la tendencia. Hasta el año pasado, el número de cambadeses que dejó su municipio para establecerse en el extranjero no llegó nunca a los 50. Destaca en este sentido el año 2004, cuando no hubo ningún emigrante de Cambados, siempre según los datos que ofrece el Instituto Galego de Estatística. Sin embargo, el año pasado fueron 81 los cambadeses que emprendieron el viaje de ida.

En cuanto al desglose por edades, la mayor parte tienen entre 30 y 54 años. Casi dos centenares de vecinos de este tramo partieron el año pasado hacia otros rumbos, la mayoría en busca de un empleo o por formación. Además, la emigración llamó a la puerta de 35 salinienses menores de 16 años en 2015.