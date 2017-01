La sanción que inhabilita a Bueno para ejercer cualquier cargo en CCOO ya es firme

Ramón Bueno no podrá, durante los próximos dos años, presentarse a ningún cargo en Comisiones Obreras. Una resolución de la Comisión Federal de Garantías confirma otra anterior de la Nacional y echa por tierra un recurso del sindicalista vilagarciano, que pretendía aportar testigos que ni siquiera estaban dentro de la sala cuando se produjeron los hechos que conllevaron una condena judicial contra Bueno Piñeiro.

El exedil de Esquerda Unida presentó un recurso al órgano estatal sindical, que desestimó por completo sus pretensiones y confirmó íntegramente la sanción de la Comisión de Garantías de Comisións Obreiras en Galicia.

De esta manera, Ramón Bueno no podrá acceder a ningún cargo de representación en CCOO, ni siquiera asistir como delegado a asambleas, congresos o conferencias del sindicato, que adopta esta medida tras la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña por la que el sindicalista y el exedil de EU es condenado por sendas faltas de malos tratos y coacciones. Bueno Piñeiro conoció esta sanción, que es de dos años, a finales de verano y la explicó a otros delegados de Arousa en una asamblea que se celebró en el Auditorio.

Ya por entonces anunció su intención de recurrir, pero la última resolución muestra que dicho paso no le ha servido para mucho más que para reafirmar la sanción, contra la que ya no puede hacer nada.

El proceso para inhabilitar a Ramón Bueno comenzó en enero, tras una sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña en la que se considera que el 10 de abril de 2013 dos acompañantes del vilagarciano “irrumpieron” en una reunión del sindicato en Santiago y se negaron a abandonar la sala, por lo que una de las responsables dio por finalizado el encuentro. Poco después hicieron su entrada en el local más personas, entre ellas Bueno Piñeiro. Cuando uno de los asistentes trató de abandonar la sala, Eusebio Justo, que llegó a ser candidato a la Secretaría Xeral de Comisiones Obreras en Galicia, comenzó a empujarlo, siendo ayudado por Ramón Bueno, que lo inmovilizó por el pecho, según recoge un fallo judicial firme.