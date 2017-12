Sanidade echa por tierra la ampliación del cementerio parroquial de Rubiáns

El último escollo de Sanidade ha sido el definitivo para el proyecto de cementerio civil que los comuneros de Rubiáns llevan casi dos décadas intentando poner en marcha. La administración autonómica tumba esta iniciativa basándose en la existencia de unos alpendres que, considera la Consellería, podrían llegar a ser habitables, por lo que no otorga su autorización.

La situación se complica, y mucho, para la Comunidad de Montes que preside Xurxo Abuín, que ahora se ve obligada a retomar las negociaciones con la iglesia, que ya en su momento puso muchas trabas tanto de tipo religioso (se trata de un cementerio civil) como de titularidad.

Lejos de rendirse, Abuín tiene claro que “calados non imos quedar”. De hecho, se plantea iniciar una campaña para concienciar sobre la necesidad de esta actuación. De hecho, incluso se plantean movilizarse para que les permitan ampliar el cementerio.

“Hai que respetar os dereitos da cidadanía por riba de todo”, explica el presidente de los comuneros, que contempla resignado como 19 años de trabajo se ven nuevamente frustrados por la burocracia. Y es que no es la primera vez que el proyecto de cementerio civil choca de lleno con la Consellería de Sanidade.

Larga lucha

En diciembre de 2016, una resolución de la Consellería de Sanidade exigía a los comuneros de Rubiáns un perfil longitudinal de un río que pasaba por la zona. Algo imposible ya que en el área de afectación del cementerio no hay ningún río. Fue el primer escollo proveniente del departamento que preside Jesús Vázquez Almuíña que tuvieron que solventar los comuneros, que contaron con la mediación del Concello de Vilagarcía.

Justo un año antes, Abuín y otros miembros de la Comunidad de Montes abrían una puerta a la esperanza para el cementerio civil, tras encontrar un marco legal que permitía a la entidad ser promotor y prescindir de la mediación de la iglesia.

Sin embargo, ahora se ven obligados a retomar el proyecto inicial y comenzar de nuevo las negociaciones con el ente eclesiástico, que en su momento exigió que las escrituras se pusiesen a nombre de la Iglesia, algo a lo que se niegan los comuneros.

Nuevo listado

Los comuneros tendrán ahora que elaborar un nuevo listado de solicitantes de nichos, ya que el que elaboraron cuando el proyecto parecía desbloqueado se ha quedado obsoleto. En cualquier caso, Abuín está convencido de que la demanda está más que garantizada ya que “non hai sitio onde ser enterrado” lo que, recordó, “é un dereito”.

Será esa la siguiente fase, ya que los esfuerzos de los comuneros de Rubiáns se centrarán en realizar una campaña para reclamar la ampliación del cementerio. Una iniciativa en la que esperan contar con el apoyo de los vecinos, ya que son los principales interesados en que el cementerio civil salga adelante. l