Sanidade rechaza el centro de salud en la Comandancia porque la parcela no es gratis

El Partido Socialista denuncia la “discriminación” de Vilagarcía en materia sanitaria. El alcalde, Alberto Varela, el diputado Julio Torrado, el senador Modesto Pose y el portavoz nacional del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, se desplazaron ayer a la Comandancia para reiterar la necesidad de un centro de salud e insistir en que la parcela idónea es la que actualmente ocupa el edificio del Puerto.



“Non escoitei a ninguén do Partido Popular propoñer outro solar”, aseguró el regidor socialista, que considera que la actitud del gobierno autonómico responde a que “o que non se quere é facer outro centro de saúde. Nós imos facer todo o necesario para que sexa unha realidade”.



El informe de la Consellería de Sanidade, que ayer se recibió en el Concello de Vilagarcía, señala como motivos para rechazar la construcción de un centro de salud en la Comandancia se encuentra, en primer lugar, que el edificio no es válido, lo que nunca se puso en discusión; en segundo lugar, que habría que demolerlo, lo que supondría un “sobrecusto”, a lo que Varela responde comprometiendo la colaboración de la administración municipal.



En cualquier caso, Varela apunta que el coste de la demolición ronda los 180.000 euros, mientras que comprar una parcela sería hasta quince veces más caro.



El alcalde aludió, como ejemplos, a la parcela en la que el Puerto quiere poner en marcha un hotel, que ronda los 3 millones de euros, a la de la antigua Megasa, que se sitúa en el millón y medio, o a la de los juzgados que sale a la venta por 2,5 millones.



El último de los argumentos de Sanidade, que la parcela no está libre de cargas y exige el pago de un canon anual a la rada, cuenta también con el rechazo del regidor, que alude al artículo 44 de la Ley de Puertos del Estado, que recoge la posibilidad de ceder concesiones portuarias gratuitamente para un interés social.



El informe de la Consellería también señala que el servicio sanitario en atención primaria en Vilagarcía “é o adecuado no momento actual”, pese a las denuncias hechas públicas por usuarios y profesionales que ayer recordó el alcalde.

“Temperaturas a 36 grados, humidades, ascensor que non funciona, non hai intimidade, non hai medios”, son algunas de las quejas que recordó el alcalde.



Varela también incidió en que el ambulatorio tiene, aproximadamente, los mismos años que la Comandancia, edificio que desde Sanidade rechazan por obsoleto. “E para facer este informe tardaron nove meses”, apuntó el alcalde, que también denunció la falta de medios en el Hospital do Salnés y que Vilagarcía y la comarca carezcan de una ambulancia medicalizada. “En caso de emerxencia os minutos son moi importantes”, sentenció Varela.



Leiceaga, por su parte, denunció el “clientelismo” de la Xunta. “So atende os lugares nos que goberna o PP”, dijo el portavoz nacional del PSdeG, que aseguró que el ambulatorio de San Roque “non representa a mediciña moderna” mientras en la Comandancia “hai un solar baleiro e público”. Los socialistas elevarán el asunto al Pleno del Parlamento en el próximo mes y el diputado Julio Torrado abordará el tema en la Comisión de Sanidade “ata que se resolva”, dijo Leiceaga.