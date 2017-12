Sanxenxo estrena Luis Rocafort tras décadas de espera como “exemplo” de urbanización

En una cuidada presentación con la Banda de Música de Sanxenxo y el arenal de Silgar al fondo, la Diputación de Pontevedra hizo ayer la entrega oficial de la reformada urbanización de la Avenida Luis Rocafort a los vecinos de Sanxenxo. En la inauguración del vial estuvieron presentes la presidenta Carmela Silva, el vicepresidente, César Mosquera; el diputado de Mobilidade, así como el teniente alcalde de Sanxenxo, Gonzalo Pita, que excuso la ausencia del regidor, Telmo Martín.Los trabajos que en su momento se convirtieron en el motivo de la ruptura del gobierno tripartito y del pacto SAL-PP llegaron a su fin con “satisfacción” en ambas administraciones y los reproches públicos mudaron ayer por numerosos agradecimientos en un cambio de postura sorprendente.

El primero en tomar la palabra fue el diputado de Mobilidade, Uxío Benítez, que agradeció a los técnicos su implicación y a la UTE Nexia-Oresa su dilegencia para hacer las obras. “Hai dous anos, co anterior proxecto xa adxudicado houbo un cambio no goberno de Sanxenxo e no da Deputación. Naquel entón non estaban os terreos dispoñibles, o proxecto non se axustaba ao PXOM e non melloraba toda a rúa En marzo de 2016 tomamos a decisión da que hoxe se ven os resultados”, apuntó. A continuación el alcalde accidental, Gonzalo Pita, aseguró que era un “día de celebración” porque se hizo realidad una demanda histórica y agradeció a los vecinos la cesión de más de 1.000 metros cuadrados para ampliar la calle. Pita realizó una mención especial al concejal de Infraestructuras, a los técnicos de la Diputación, así como a la UTE adjudicataria “por cumplir con eficacia y eficiencia” su labor. “Pagou a pena” dijo para también reconocer el trabajo “á Deputación no seu conxunto, tanto á anterior que aportou os cartos do PUSIM 2014 como a ésta, xa que o ápice para o aspecto da nova avenida corresponde a nova Deputación que mellorou moitísimo o proxecto”. También sugirió a la Diputación que los 400.000 euros que finalmente no se ejecutaron en la obra, ya que el precio de licitación fue inferior al previsto, se destinase a alguna obra del municipio. Una propuesta que arrancó los aplausos de algunos de los presentes en la cita. Pita que no hizo referencia en ningún momento a lo que en su día convirtió en motivo de la ruptura del tripartito, la ampliación de aparcamientos, terminó su intervención asegurando que “do malo, rexeitar; do bo, aprender”.

El vicepresidente Mosquera, por su parte, aseguró estar “moi satisfeito e contento” porque después de muchos años como miembro de la oposición en la Diputación, “e de dor de cartos públicos e dor de corazón por obras deficitarias e desastrosas, a reforma de Luis Rocafort demostra un cambio na maneira de facer as cousas, xa que apostamos por mellorar o proxecto anterior e pasar a outro coa máxima calidade”. “Agardo que sirva como exemplo, e que as obras da Deputación e doutras administracións a partir de agora teñan este nivel de calidade. Sabemos que ás veces hai que ter paciencia, pero o resultado está aquí” finalizou.

Silva fue la encargada de cerrar el turno de intervenciones asegurando que era “un día de felicidade”. “Urbanizar esta avenida era algo que había que facer ben e con criterios claros”, dijo, para explicar que se apostó por la calidad, por un tratamiento digno para dar “unha boa imaxe dun lugar cunha alta capacidade de atracción turística”, para tener un “longo periodo de funcionamento”, y por seguir criterios de calidad y accesibilidad universal. “A avenida quedou espectacular e agradezo aos técnicos que a fixeron posible o seu traballo e compromiso polas cousas ben feitas”, añadió, para finalizar con un “Viva Sanxenxo!”. l