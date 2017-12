Sanxenxo ofrece un completo programa de ocio y eventos de Navidad para todas las edades

La Concejalía de Cultura y Educación ha preparado una completa programación de Navidad con talleres, exposiciones, teatro, conciertos, magia, etc. Una de las novedades de este año son las actividades de robótica y no faltarán las cabalgatas de reyes ni el tradicional concierto de la Banda de Música Municipal.

El plazo para anotarse a los talleres infantiles está abierto y estos comenzarán el 22. Para los de robots, para niños de Primaria a Bachillerato, el día 18, y se celebrarán entre este mes y enero, en función de la edad, y con un coste de 15 euros. Los más pequeños también podrán disfrutar de la visita del Apalpador y de Papá Noel que, el día 24, por la mañana y por la tarde recorrerán las calles.

No faltará la gran fiesta infantil con hinchables y talleres en el pabellón de Baltar (día 30) y al día siguiente, al mediodía, tendrá lugar la fiesta de Fin de Año por adelantado con “O Cubreiro”. Y es que muchas asociaciones preparan acciones estos días. Entre otras, Airiños y Os Raposos, que hacen sus belenes vivientes; Abiñadoira, con su jornada de cantos el día 23; O Laranxo, que mañana celebra su parodia de Eurovisión; también Soalleira, Esmorga, Vecinos O Salnés y otras como la de lucha contra el cáncer, la AECC, que estará con su campaña solidaria. Además se celebran en estos días fiestas patronales como la de Santo Tomé de Gondar y San Esteban, con la Comisión do Carme de Noalla.

El programa municipal incluye magia el día 5 con el Mago Antón (12 horas) y Cultura también se encarga de la Cabalgata de ese mismo día. Habrá una recepción en Portonovo a las 17 horas y la salida se hará a las 18:30 horas con recorrido por Sanxenxo y Portonovo. El concierto de la Banda será el día 6 y el sábado 7, como colofón, tendrán lugar las Danzas de Reis con Soalleira y el Club Rítmica Salnés.

En definitiva, habrá multitud de iniciativas para grandes y pequeños con la intención de que “gocen en familiar”, señaló la edil Paz Lago.