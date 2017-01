Los sindicatos no apoyarán el Presupuesto si no recogen los pluses para Emergencias

La segunda reunión de la mesa de negociación se saldó sin ningún acuerdo. Y eso que todos los sindicatos con representación en la Xunta de Personal y en el Comité de Empresa respaldan la petición de los trabajadores de Emergencias de cobrar los pluses por trabajar en festivos y en horario nocturno.

Algo que aparece recogido en el propio convenio colectivo y en el Acuerdo Marco del Concello, pero que desde el ejecutivo socialista supeditan a la elaboración de la Relación de Postos de Traballo. De hecho, tras la primera reunión desde el gobierno de Alberto Varela aseguraron en un comunicado que, en concreto, la demanda de los pluses no se abordaría hasta la aprobación definitiva de la RPT, mientras que otras sí se podrían ir estudiando en fases iniciales.

Sin embargo, desde la Xunta de Personal y el Comité de Empresa consideran que se está produciendo un “agravio comparativo”, ya que los trabajadores de Emergencias no cobran ese plus pese a que realizan el mismo horario que otros departamentos en el que sí aparece recogido este complemento.

La segunda reunión de la mesa de negociación no sirvió para avanzar en ninguno de los asuntos, ya que el ejecutivo mantiene la misma postura que en el primer encuentro. La única concesión a mayores que hicieron desde el ejecutivo es ampliar el plazo de disfrute de los días de asuntos propios.

Ante esta situación, UGT realizó una propuesta de mínimos, que pasa por incluir los pluses para Emergencias y por la creación de plazas de promoción interna en algunos departamentos. El resto de sindicatos se sumaron a esta petición. Ambas demandas son condiciones indispensables para que el ejecutivo socialista pueda llevar los Presupuestos al debate plenario con el apoyo de los trabajadores.

El ejecutivo se comprometió a estudiar esta propuesta. Habrá una tercera reunión en breve, ya que la intención es debatir los Presupuestos este mes.

Este no es el único frente abierto en la plantilla. Los auxiliares administrativos ya comunicaron su intención de limitarse a las funciones propias del puesto para el que tienen reconocida su categoría en el caso de que se apruebe el Presupuesto sin contemplar promoción alguna.