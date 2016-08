Un total de siete concellos se suman al convenio provincial de retirada y eliminación de coches abandonados

Un total de siete concellos de la comarca de O Salnés y tres del Ulla-Umia se han adherido a un programa de la Diputación de Pontevedra para la retirada y destrucción de vehículos abandonados; “consciente do aumento do número” de casos, informaron desde la institución provincial.

Las mismas fuentes explicaron que estos trabajos no tendrán coste alguno para los ayuntamientos y consistirán en que la empresa adjudicataria –Vigoto Uno SL– retire los coches en un plazo no superior a los cinco días a contar desde que reciba el aviso por parte de la administración.

En O Salnés, el convenio de colaboración ha sido firmado por Cambados, Ribadumia, A Illa de Arousa, Meis, Meaño, Sanxenxo y Vilanova de Arousa; mientras que en el Ulla-Umia, se han adherido a él: Catoira, Moraña y Pontecesures.



dos años

El acuerdo tiene una periodo de validez de dos años a contar desde la firma, aunque podrá prorrogarse por otros dos, en caso de que así lo decidan las partes.

Además de la retirada, esta firma realizará la descontaminación de los turismos abandonados y que están fuera de uso por los motivos que sea, pero que suponen un problema para un Ayuntamiento por la “contaminación ambiental e visual que xeran”, explicaron desde la Diputación. De hecho, la institución provincial aseguró que hay un “aumento” del número de casos y ha decidido actuar en base a su compromiso “de garantir a prestación integral e axeitada dos servizos de competencia municipal, entre os que se atopan a recollida e xestión dos vehículos”.

Este programa ya se puso en marcha en años anteriores por parte de la entidad provincial y está dirigido a ayuntamientos de la provincia de Pontevedra con poblaciones inferiores a los 50.000 habitantes.