La uva entra en maduración y la vendimia de la DO será la más avanzada del último lustro

Hasta el momento todo indica que la vendimia se va adelantar. De hecho, desde la Estación Fitopatolóxica do Areeiro señalaron que será las más avanzada de los últimos años, aunque similar a 2011, cuando consignó el inicio de maduración de la uva el 2 de agosto. Respecto a 2016, se está produciendo casi un mes antes. Los técnicos señalaron que todas sus parcelas de seguimiento están en pleno pintado y las más adelantadas con granos brillantes o empezando a ablandar (estas las que menos). Pero además ya han registrado un elevado grado alcohólico en algún caso, de 9,87 grados de media, aunque también destacaron que fue en la finca de Vide (O Condado), que “posúe unhas características extraordinarias para o desenvolvemento da viña”.

En cuanto al mildiu, desde el centro de investigación señalaron que teniendo en cuenta la previsiones consultadas, que señalan alguna posibilidad de precipitaciones, y con el pintado generalizado, el hongo “non afecta aos acios co que xa non hai risco de perdas directas sobre eles e non sería necesario, en xeral, aplicar tratamentos fronte a esta enfermidade”. Podría ser necesario intervenir si las posibles lluvias comprometieran la maduración, lo que sería más probable en parcelas debilitadas por la sequía. l