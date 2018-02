Varela anuncia importantes mejoras en A Lomba, Vilaxoán y Fontecarmoa

Las mejoras en las instalaciones deportivas de la ciudad son uno de los pilares prioritarios del gobierno local de Alberto Varela para el presente mandato. Así lo remarcó ayer mismo el alcalde al anunciar inversiones importantes que afectarán positivamente en A Lomba, en el campo de fútbol de Vilaxoán y en el pabellón de Fontecarmoa. El regidor socialista manifestó que los servicios técnicos ya están trabajando de forma activa en la redacción de los proyectos correspondientes que, en todo caso, serán financiados con cargo a los fondos Feder y también a las partidas que le corresponden a Vilagarcía por parte de la Diputación de Pontevedra.

Sumado al proyecto de la nueva piscina municipal (valorado en 1,5 millones de euros e incluyendo mejoras en el actual vaso) las inversiones que prevé hacer Ravella para mejorar sus infraestructuras deportivas superarían ampliamente los dos millones de euros.



Por partes

El primero de los proyectos es el que prevé la sustitución de la cubierta de la grada de Preferencia del campo de fútbol de A Lomba. “Lévase demandando dende hai anos”, explicó el primer edil. El Concello también prevé la sustitución de los actuales banquillos. El presupuesto global, todavía estimativo, rondaría los 170.000 euros.

La segunda de las inversiones potentes, que ya fue trasladada a la directiva del club San Martín, es la que se refiere al campo de fútbol de Vilaxoán. El arreglo del césped y la mejora en el muro circundante son algunas de las cuestiones de un proyecto que ascenderá, también de forma estivativa, a los 200.000 euros.

Alberto Varela también anunció un proyecto de rehabilitación y mejora en el pabellón número 1 de Fontecarmoa. “Somos conscientes das queixas que teñen os usuarios. Xa se están facendo os traballos técnicos para facer o proxecto de mellora realidade”, apuntó el alcalde. Aunque no quiso dar cifras concretas advirtió que será una inversión que superará ampliamente el medio millón de euros.



Los Presupuestos

Alberto Varela apuntó que las inversiones que se prevén en instalaciones deportivas ser harán con fondos “externos”. Aún así hizo hincapié en que se está todavía en proceso de negociación del Presupuesto de 2018 con el resto de los grupos. “Que non se preocupe o PP e que non fale de faltas de respecto, porque os vou convocar para unha segunda reunión”, indicó Varela. Eso sí, les pidió “un pouco de coherencia” en referencia a la propuesta popular de bajar el impuesto de rodaje. “As tasas están aprobadas dende hai pouco e sen unha soa alegación pola súa parte. Que saquen dunha vez a careta e que digan abertamente que non están dacordo coas peonalizacións”, reseñó el socialista. Este incluso hizo público un cuadro en el que se apunta que, de los nueve concellos con mayor población de Galicia, Vilagarcía es el que paga menos en el citado impuesto de circulación.

Varela manifestó que su idea es aprobar el documento económico de 2018 “canto antes” y que, para ello, es consciente de que necesita del apoyo de al menos tres concejales. Eso sí, no descarta que si no se consigue ese aval por parte de tres ediles de la oposición se pueda recurrir a “unha cuestión de confianza, pero espero non ter que chegar a iso. Prorrogar os orzamentos non beneficia a ninguén”.

Cabe destacar que Alberto Varela mantuvo esta semana reuniones con los grupos de la oposición de la izquierda, pero todavía no hay acuerdo.