Vecinos de Castelao se quejan del paso de coches y reclaman la colocación de los pivotes

Vecinos de la calle Castelao y usuarios del vial peatonal se quejan del tránsito de vehículos “sin control” en ambas direcciones y exigen la colocación de los pivotes que impida el acceso libre de los automóviles. “Calquera día vai pasar algo. Atallan pola Castelao e da igual que haxa nenos xogando pola rúa”, advierte una residente. Cabe recordar que el Concello anunció cuando se finalizó la obra, hace aproximadamente un mes, la colocación de unos pivotes en ambos extremos del vial para limitar el acceso a residentes, servicios y comercios de la calle.

Sin embargo, se retrasan más de lo esperado ante la desesperación de los vecinos.



Unas quejas vecinales que, sin embargo, no se han trasladado a la Policia Local que asegura que no ha recibido denuncias y que se incrementaron los controles en la zona sin detectar un mal uso del vial. Y es que el alcalde, Jose Cacabelos, advirtió en su momento que se pondría en marcha una campaña intensiva para evitar que los coches circulasen por la calle peatonal. También se establecerá un control para la carga y descarga de los establecimientos. Además, hay que tener en cuenta que hay más de 120 plazas de garaje en los edificios que se encuentran en ese vial que deben circular por este para acceder al parking.

No es la única queja relativa a la peatonalización de la calle. La parcela ubicada en Entrehortas y que se destinará a aparcamiento público y gratuito durante al menos un año que es lo que dura el alquiler de la finca continúa sin acondicionarse. El regidor espera que a finales de este mes ya esté operativa, pero el retraso ya ha motivado las críticas de los populares mecos y de vecinos y usuarios de la Castelao.