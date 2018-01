Vecinos del entorno de la estación de tren tienen problemas para sintonizar la televisión

Desde al menos noviembre, tras una gran tormenta registrada en Vilagarcía, los vecinos de la zona de la estación de tren no consiguen sintonizar adecuadamente sus televisores. Apuntan que aquellos que no tienen “cable” apenas son capaces de sintonizar las cadenas “nuevas” tales como las del paquete de Atresmedia o las de Mediaset. De hecho, apuntan algunos de los afectados, “o único que podemos ver é as de sempre, a primeira, a segunda cadena e a galega”.

Inicialmente los afectados creían que se trataba de un problema de la antena. “Miramos e miramos e incluso cambiamos a antena para ver se era un fallo diso, pero o problema seguiu igual”, señalan. Intuyen que la causa de los fallos en la sintonización pueden venir dados por “un problema no repetidor de Xiabre, porque non é a primeira vez que nos pasa”.

Alguno de los vecinos afectados acudió a la Oficina de Consumo, “pero dinme que teño que falar coa Xunta”. Recuerda que “houbo un caso similar cuns veciños de Ribeira e foi o alcalde o que lles tramitou todo para solucionar o problema”. l