Vilagarcía censa 7.092 perros, de los cuales 252 son considerados peligrosos

Vilagarcía cuenta con 7.092 perros censados en el Rexistro Galego de Idenficación de Animais de Compañía (Regiac), de los cuales 252 son potencialmente peligrosos. Una cifra mínima que tiene en cuenta la raza del animal, motivo por el cual se consideran peligrosos la mayoría (232) y las resoluciones judiciales. En una veintena de casos fueron los jueces los que otorgaron esta condición al animal, mientras que no hay ningún caso que se considere así por motivo de entrenamiento.

Estos son los datos oficiales para los propietarios que cumplieron con la legislación al acudir al Regiac a inscribir a sus mascotas, trámite obligatoria para los canes. También hay registrados en el censo autonómico 294 gatos y seis hurones. Cifras mucho más bajas que las de los perros ya que en este caso la ley no obliga a la inscripción, salvo situaciones excepcionales. Así se recoge en la nueva Lei de Benestar Animal, que fue aprobada por la Xunta de Galicia y llegó al Concello recientemente.

Muchas competencias

Una ley que desde el gobierno local consideran, tras un primer vistazo, que contiene datos positivos y otros algo más negativos. En el primer punto, desde el equipo que preside Alberto Varela sitúan que la nueva normativa prohíbe los circos con animales salvajes, avalando la postura que mantenían desde el primer momento en el Concello, ya que fue una de sus primeras medidas como gobierno.

Sin embargo, en el otro extremo desde Ravella señalan que la nueva legislación “delega demasiadas obligaciones a los concellos, pero no les da medios o compensa para que puedan cumplirlas”. En cualquier caso, el Concello va a estudiar el texto con más detalle.

Lo que sí se recoge en la Lei de Benestar Animal es la obligación de controlar las colonias de gatos silvestres, lo cual el Concello lleva ya años realizando a través de un convenio con la Protectora de Animales y con la asociación Callejeritos, que se encargan de la recogida, esterilización y suelta (si no es posible la adopción) de los felinos. Otras voces echan en falta, sin embargo, que se adopten medidas como en otros concellos para dar resguardo a los animales, como colocación de casetas