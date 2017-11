Vilagarcía se hace oír en La Voz tras la eliminación de Gonzalo Arca

La eliminación de Gonzalo Arca en su primera batalla ha servido para que el programa La Voz se haya visto obligado a afinar el oído. Y es que las críticas no se han dejado de escuchar desde el minuto uno en los foros y en las redes sociales, y en esto jugaron un papel muy importante los vilagarcianos que salieron en masa a apoyar a su vecino. Arca ya no es un concursante de La Voz, pero sí se ha ganado ser profeta en su tierra.

Su actuación fue una de las últimas de la noche. Ya pasaba la una de la madrugada cuando Arca se subió al ring dispuesto a darlo todo en una interpretación del tema “Father and son”, de Cat Stevens, que convenció plenamente a los coaches, que en todo momento alabaron la calidad vocal y musical del vilagarciano.

Sin embargo, fue su contrincante, Gabriele Dellolio, el que fue elegido finalmente por el coach Pablo López, con quien ambos formaban equipo.

Críticas

“Siendo honesto, yo elegí esta canción pensando en Gonzalo”, aseguraba López. También Manuel Carrasco hizo hincapié en que el vilagarciano se encontraba “más cómodo” tanto en “estilo” como en “tonalidad”.

A partir de ahí, empezó a vislumbrarse el giro que el programa tenía previsto darle a la batalla musical. Eso no quiere decir que el argumento final no pillase a muchos por sorpresa. “Me enamoré de tu tristeza”, le dijo López a Gabriele.

Y fue precisamente el aire nostálgico del joven el que le valió continuar en el programa. El propio Gabriele asumió su victoria sorprendido y Pablo López remataba la faena con una frase más que significativa. “¿Justicia? Su hubiese justicia nosotros no nos dedicaríamos a esto. Nuestro mundo no es justo”, aseguraba el coach. A partir de entonces, las críticas se sucedieron en las redes sociales y en la cuenta de Facebook de La Voz. Arca ya está en casa. Más en casa que nunca. l