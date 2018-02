Vilagarcía impulsa la integración al señalizar los espacios con pictogramas

Vilagarcía impulsa la integración de las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva al señalizar las instalaciones y espacios públicos. Una actuación que el Concello lleva a cabo en colaboración con la asociación BATA, para el tratamiento de personas con autismo. Los trabajos de colocación de pictogramas comenzaron ayer en la propia Casa Consistorial. Una actuación que llevan a cabo, de forma transversal, las concellerías de Benestar y Obras, y en la que también está implicado el departamento de Comunicación. Precisamente los operarios municipales estuvieron trabajando ayer intensamente en la señalización de las instalaciones.

La idea es continuar por el Auditorio, el Salón García y los pabellones deportivos. La señalización con pictogramas también llegará a las playas de A Concha- Compostela, pero una vez que finalicen las obras del paseo marítimo.

“Levamos traballando meses”, aseguró la concejala de Benestar Social, Tania García, que agradeció la colaboración gratuita de BATA y de los departamentos de Obras y Comunicación. “O obxectivo é poder atender por igual a todas as persoas, con independencia de cal sexa a súa diversidade funcional”, aseguró la edil socialista. Ravella imprimió cerca de dos centenares de pictogramas, que lucirán en las instalaciones y espacios públicos de Vilagarcía.



Ventajas

“Somos uns dos concellos pioneiros en sinalizar cada unha das instalacións”, aseguró García Sanmartín. Mónica Santos, de BATA, explicó que las plantillas para los carteles de la web Arasaac, especializada en este tipo de señalización y que cede gratuitamente las maquetas. “Algunha tivemos que adaptala porque non había o que buscabamos”, explicó la responsable de la asociación. Después, los diseños se probaron con algunos de los usuarios de BATA, que identificaron los lugares a través de los pictogramas. Un lenguaje que se basa en la máxima “una imagen vale más que mil palabras” y que servirá para ayudar no solo a las personas con autismo, sino con cualquier tipo de dificultades a la hora de comunicarse, e incluso a los visitantes de otros países que no hablan los idiomas oficiales.