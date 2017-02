Vilagarcía pecha hoxe todas as instalacións deportivas pola alerta de temporal

Fundación de Deportes anuncia que as instalación deportivas de titularidade municipal estarán pechadas permanecerán pechadas esta tarde como medida preventiva ante a alerta laranxa activada polas autoridades autonómicas debido ao temporal devento e choiva.



A medida implica a suspensión de todas as actividades deportivas que organiza a Fundación, tanto para nenos como para adultos, e impide as que se realizan a nivel particular ou de clubs nas instalación do Concello tanto ao aire libre (campos de fútbol e pistas de atletismo) como nos pavillóns. O peche ten como obxectivo previr riscos na práctica deportiva libre así como evitar desprazamentos en condicións meteorolóxicas tan adversas como as que se están a rexistrar.