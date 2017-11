Vilaxoán sale a la calle para reclamar atención médica en su consultorio

Vecinos de Vilaxoán se concentraron ayer a las puertas del consultorio médico para denunciar públicamente la falta de facultativo en el centro. Tal y como ya apuntaba el Bloque esta misma semana los vecinos ratificaron que la doctora que tiene plaza en el consultorio vilaxoanés está de baja desde la semana pasada y que será “para bastante tempo”. El temor de que el Sergas no cubra esta baja es lo que ha motivado a los vecinos a protestar. Aparte de la concentración simbólica de ayer lo que harán será presentar un escrito por registro en el Hospital do Salnés para reclamar información sobre los movimientos que tiene previsto realizar en el consultorio vilaxoanés. “O que queremos é que nos digan qué teñen previsto facer, porque non sabemos nada ao respecto. Non temos coñecemento de se van cubrir esa baixa ou de se van optar por ter aquí un facultativo en días alternos, que non é o desexable para ningún de nós”, señaló el presidente de la Asociación de Veciños, Xoán Mariño.

Y es que el consultorio médico de Vilaxoán cubre las necesidades de los vecinos de las zonas de Sobrán, Sobradelo y Vilaxoán, lo que supone una población aproximada de “uns 8.000 veciños”. En este sentido Mariño manifestó que “moita da xente que ten cartilla aquí pois está moi contenta con ter un consultorio ao lado. É xente maior que sempre acorda aquí esta consulta que, ao mesmo tempo, é unha mostra da nosa identidade”.

Implicación de colectivos

Con la idea de que la presión sea mayor ante la administración pertinente desde la Asociación de Veciños intentarán en los próximos días implicar en sus protestas a los diferentes colectivos que hay en la localidad. “Este é un tema que preocupa moito aos veciños, dado que é un servizo que temos aquí dende hai moitísimos anos e que non queremos que nos quiten, que é o noso principal temor”, señala Mariño. Es por ello que buscan que el escrito que presentarán por Rexistro esté avalado por el máximo de apoyos posibles. “Se vemos que non hai contestación e que a situación non mellora veremos de facer outro tipo de protestas”, explica el presidente de la Asociación.

Reclaman mejoras

Los vecinos tienen claro que, además de que no quieren que les retiren los servicios con los que ya cuentan, es necesario mejorar las condiciones actuales del consultorio vilaxoanés. “Son unhas instalacións que non foron tocadas dende hai corenta ou cincuenta anos, e iso nótase en como están. Pensamos que non só non poden retirarnos o servizo, o que sería un mazazo, senón que ademais debería ampliarse”, incide Xoán Mariño.

El consultorio está en dependencias del Fogar do Pescador desde hace muchos años y todos coinciden en que el lugar no es el adecuado para una atención médica. De ahí que aprovechan la circunstancia para reclamar un “espazo que sexa acorde aos servizos que se prestan” y que se amplíe dada la alta demanda médica que existe en la zona en la que, fundamentalmente, hay gente mayor que es la que habitualmente acude más a menudo al médico.