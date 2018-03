Los votos del BNG y del edil no adscrito dan vía libre al tercer Presupuesto de Varela

No hubo sorpresas. El portavoz de Somos Maioría, Gaspar González, ironizaba al principio de la sesión plenaria de los Presupuestos que “vimos aquí a ver unha película da que xa sabemos o final, como se fose a do Titanic”. No se equivocó. Por segundo año consecutivo el gobierno socialista de Alberto Varela consiguió sacar adelante las cuentas económicas de 2018 con los votos favorables de los dos ediles del BNG y del concejal no adscrito Miguel Alves.

“Hoxe é un gran día para Vilagarcía”, sentenciaba el alcalde justo antes de producirse las votaciones. Previamente tanto él como la portavoz del gobierno, Tania García, defendieron un presupuesto “moi social” y que “cumpre as reglas do gasto”, haciendo referencia a los informes de Intervención que la oposición contraria a las cuentas también uso, pero en otro sentido.

Y es que, salvo por parte de BNG y del edil no adscrito, el ejecutivo socialista recibió duras críticas por parte del resto de grupos. Primero de Somos Maioría cuando su portavoz, Gaspar González, atacó duramente las formas del ejecutivo a la hora de convocar el Pleno y también de negociar las cuentas. “Entendemos que para que sexan unhas contas participativas hai que convocar aos órganos consultivos e non se está facendo”, incidió al mismo tiempo que lamentó que “o único que perseguía o goberno eran os 11 votos. E é lícito, pero logo que non presuman de diálogo”.

La línea de las críticas de Somos fue muy similar a la del portavoz de Esquerda Unida, Jesús López. Quizá fue el izquierdista el más duro en sus críticas e incluso hizo referencia al pacto organizativo y de salarios firmado a principios de mandato entre PSOE y PP. “É curioso que se nos acuse de facer pinza co PP cando con este orzamento, os que o apoian, seguen a darlle máis medios ao Partido Popular que os que eles mesmos contan para traballar”, haciendo clara referencia a las liberaciones de uno y otro lado.

Por su parte la portavoz del PP, Elena Suárez, incidió en que “acudimos a este pleno con la sensación de ser o bien trasparentes o totalmente invisibles” lamentando que “no se haya incluido en el Presupuesto ni una sola de nuestras 68 propuestas, pese a que algunas son tan asumibles y concretas que son acuerdos plenarios aprobados por ustedes”.

En sus turnos de intervención nuevamente hubo referencias por parte del gobierno a la “pinza” y también al “non polo non”. En el alegato final el primer edil tuvo palabras para sus tres apoyos e hizo un último intento, no necesario, para que el resto de las fuerzas de izquierda levantase la mano a favor del sí. Agradeció el apoyo del edil no adscrito porque “co seu voto favorece que se lle axude aos sectores máis desfavorecidos e que se leven a cabo moitas propostas” y también del BNG “porque aínda que algúns parezan ter complexos por votar a favor, volven a amosar responsabilidade”.

El Presupuesto de Vilagarcía para el año 2018 asciende a 27.435.573 euros, de los cuales 1.130.000 euros irán destinados a diferentes inversiones. Para ello, como así se recordó en la sesión plenaria de ayer, se recurrirá a una operación de préstamo para poder hacer frente a las citadas inversiones. l