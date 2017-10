La Xunta aportó 24.300 euros para mantener en Catoira, Valga y Portas los técnicos de empleo

La Xunta ha impulsado con 24.300 euros la red de técnicos de empleo con la contratación de tres agentes en la comarca de Ulla-Umia el año pasado. En concreto, se beneficiaron los concellos de Valga, Catoira y Portas.

Así lo indicó el delegado territorial de Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, en el anuncio de una nueva orden para este año que destinará 3, 2 millones de euros al impulso de la red de técnicos de empleo de Galicia apoyando la contratación y el mantenimiento de los 264 agentes que en la actualidad forman esta infraestructura especializada en la promoción del empleo.

Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir a la dinamización y generación de nuevas actividades empresariales en el ámbito local y rural y a la inserción laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

El gobierno autonómico, de una parte, destinará 2, 2 millones para apoyar a los concellos gallegos en la contratación o prórroga de los agentes de empleo y desarrollo local (AEDL) que colaboran en la implantación de las políticas activas de empleo relacionadas con la creación de actividad empresarial. Tal y como explicó Cores Tourís, “o traballo destas persoas consiste fundamentalmente en axudar ás empresas a desenvolver os seus proxectos, o que contribúe a impulsar a aposta do Goberno galego por fixar poboación no rural”. La cuantía máxima de los apoyos que se conceden por cada agente es de 27.046 euros anuales. Para la resolución de estas ayudas se tiene en cuenta la media de paro registrada en 2016 en el concello que solicita el apoyo. En la actualidad, existen en Galicia 224 AEDL.

Según el delegado, otra de las funciones de los agentes de empleo es el acompañamiento a emprendedores con empresas. “Unha vez constituídas, ademais de ofrecerlles asesoramento técnico durante as primeiras etapas de funcionamento mediante a aplicación de técnicas de consultoría en xestión empresarial e asistencia nos procesos formativos para contribuír á boa marcha das compañías creadas”. l