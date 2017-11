La Xunta insta a Ravella a reordenar espacios para unir el ferrocarril y el bus

Vilagarcía tendrá que esperar para contar con una estación intermodal que una las líneas de ferrocarril y de autobús, tal y como pretende el gobierno local de Alberto Varela. Así se lo comunicó al alcalde la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, en un encuentro mantenido ayer en Santiago y en el que también estuvieron la edil de Urbanismo, Paola María, y el de Servizos, Lino Mouriño.

La responsable autonómica trasmitió al primer edil que Vilagarcía no está en el calendario de la Xunta para ejecutar la conocida como intermodalidad del transporte público. Las pretensiones de la administración autonómica son empezar estos trabajos por las siete grandes ciudades. Eso sí, Ethel Vázquez instó al gobierno local de Vilagarcía a redactar una propuesta de reordenación de espacios para que la estación de ferrocarril y la de autobuses (muy cerca una de otra en el caso de la capital arousana) funcionen prácticamente como una. El alcalde confirmaba ayer mismo que este estudio se realizará y desde Ravella recuerdan que los trabajos para lograr la intermodalidad en Vilagarcía no serían excesivamente costosos dada la citada proximidad de las dos estaciones. Ese estudio con la reordenación de espacios será remitido tanto a la Consellería de Infraestructuras (titular de la estación de autobuses) como al Ministerio de Fomento (titular de la de ferrocarril).

El gobierno local defiende la intermodalidad basándose en las altas cifras de viajeros que utilizan el transporte ferroviario. Según los datos que aporta el Concello, una media de 1.700 viajeros al día, estando por encima de ciudades como Lugo o Ferrol.

Zonas Metropolitanas

Tras el encuentro de ayer en la Xunta también quedó claro que Vilagarcía tendrá que esperar para entrar a formar parte de las conocidas como Zonas Metropolitanas, que se benefician de medidas de mejora y potenciación del transporte. En todo caso, primero se ejecutará en Pontevedra el plan autonómico.

El gobierno socialista tampoco consiguió que la Xunta colabore en la financiación del VaiBus Plus, el autobús que va al Hospital Comarcal. La responsable autonómica apuntó que no es posible que la Xunta aporte al tratarse de una línea urbana. Eso sí, se comprometió a estudiar la posibilidad de completar los horarios ya existentes a través de alguna línea interurbana procedente de otro municipio. Y es que la idea es aumentar horarios tanto a primera hora de la mañana como por la tarde.

La edil de Urbanismo trasmitió a la conselleira que las líneas de transporte no se ajustan a la realidad actual de Vilagarcía debido a los cambios de los últimos años. Para solucionar este problema la responsable autonómica se marcó el 2019 como el año adecuado para reajustar líneas, dado que vencen las concesiones. l