Zona Aberta reedita su desfile de otoño con 15 comercios y más de un centenar de modelos sobre la pasarela

La asociación de comerciantes Zona Aberta celebrará este viernes su desfile de moda con la participación de 15 establecimientos asociados que mostrarán sus novedades en moda, calzado, complementos, decoración, deportes y joyería, entre otros. La pasarela se ubicará en el lugar de costumbre y por ella pasarán más de un centenar de modelos.

Su presidenta, Rocío Louzán, compareció ayer junto a otros responsables de la entidad y el director de Abanca para presentar juntos una nueva cita de un evento que “siempre es un éxito”. Comenzará a las 20 horas y toda la infraestructura se montará en la intersección de la calle Castelao, frente a la sede del Liceo Casino de Vilagarcía.

En esta edición tampoco faltará la música en directo que en esta ocasión correrá a cargo de La Duendeneta que además conducirá el desfile, haciendo las presentaciones de cada tienda participante. En total, serán unas 15 y todas ellas son socias de Zona Aberta. Cada una exhibirá sus productos y sobre la pasarela se podrá ver desde novedades para invierno en moda para todas las edades y estilos, hasta complementos, joyería, deporte, decoración, etc.

Según Louzán, el evento no contará con modelos profesionales sino que cada establecimiento ha elegido a sus maniquíes de entre sus clientes con un límite de entre seis y ocho para ajustar los tiempos de duración de cada pase. Así, sobre la pasarela se verá a más de un centenar de figurantes que mañana harán un ensayo previo para que todo salga perfecto el viernes.

Colaboradores

La presidenta señaló que habrá sillas para que los asistentes puedan disfrutar de la jornada cómodamente. De hecho, han solicitado unas 400 al Concello de Vilagarcía. Otro de los colaboradores de esta cita es la entidad financiera, cuyo responsable de Vilagarcía manifestó ayer que siempre apoyan a Zona Aberta y esta idea les parece “estupenda”. También recordó otras vías de colaboración que de manera directa e indirecta favorecen al comercio local. Así enumeró el Terminal de Punto de Venta (TPV), la banca electrónica o la financiación a través de créditos ICO del Estado, con condiciones ventajosas, así como otros productos como la tarjeta de débito y crédito que permite a sus clientes el aplazamiento flexible en el pago de sus compras.

Rocío Louzán espera que esta nueva edición de la pasarela, que mantiene su nombre, “Zona Aberta está de moda”, tenga tanto éxito como anteriores. De hecho, animó a los vecinos a asistir y a disfrutar de una jornada diferente en la que podrán hacerse una idea de lo que ofrecen los locales de la ciudad. También explicó que, en un principio, la cita estaba programada para la semana pasada y se cambió para no coincidir con la manifestación contra la reforma sanitaria. l