El alcalde, Samuel Lago, y representantes del sector y de la Cofradía, como el patrón mayor, José Manuel Vilas Charlín, descubrieron la escultura en homenaje a las mujeres del sector del mar; era el homenaje que faltaba en las calles de Cambados, pues los marineros varones ya tienen el suyo en el paseo de las palmeras, con el "Rañeiro". El acto celebrado en Ribeira da Mouta (San Tomé) tuvo una buena asistencia. Estuvo organizado por la Concellería de Igualdade y la placa de la pieza, creada por la Escola da Cantería, dice: “En homenaxe a todas as mulleres do mar, bravas, loitadoras e empoderadas”. No faltó una lectura de poemas de la mariscadora vilanovesa Dula Piñeiro, reconocida este año por la Asociación Mulleres Salgadas, y de la pescantina cambadesa Mary Sanmar. Además actuaron la pianista Raquel Espiñeira y la saxofonista Irene Guillán.