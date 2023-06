El día grande de la Festa do Tinto no defraudó y las previsiones de gran afluencia cumplieron su pronóstico. El Concello era el primer punto de interés a mediodía, donde el alcalde en funciones, David Castro, realizó una recepción a las autoridades y a los miembros de la Orden dos Valedores dos Viños Tintos do Salnés. Con ellos se inició un desfile hasta la Carballeira a ritmo del grupo de música tradicional Xironsa y la Banda de Música Municipal de Ribadumia para luego celebrar la comida popular.